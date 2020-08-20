Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Güney Korede 10dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
ASYA

Güney Kore'de 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Güney Kore’nin başkenti Seul’da 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Karar, koronavirüs vakalarının son 5 ayın en yükseğine ulaşması nedeniyle alındı.

Haber Merkezi Diğer
Şehirde 10'dan fazla kişinin yan yana gelmesi yasaklandı.
Şehirde 10'dan fazla kişinin yan yana gelmesi yasaklandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de artan vakalara karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Şehirde Seul’da 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

AY SONUNA KADAR YÜRÜRLÜKTE

Önlemler Cuma günü başlayacak ve ay sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Seul’daki müze, gece kulübü ve karaoke barları da kapatıldı.

Seul’daki son salgın Sarang Jeil Kilisesi'nde patlak verdi ve 100’den fazla şubesine yayıldı.

Ülkede Çarşamba günü 297 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, Mart ayından beri en tespit edilen en yüksek sayı.

Dünyada koronavirüs bilançosu: Can kaybı 780 bini vaka sayısı 22 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs bilançosu: Can kaybı 780 bini vaka sayısı 22 milyonu geçti
Abone Ol Google News
Doğumu polis yaptırdı

Doğumu polis yaptırdı

Uygulama noktasında doğan bebeğe polisin adı verildi.
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
Furkan Vakfı tarafından bayramda fakirlere dağıtacağız diye topladığı 41 ton etin sucuk yapılacağı ortaya çıktı

Kulak asmayın

Kulak asmayın

Fahrettin Altun'dan 'müjde' spekülasyonu uyarısı.

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

TOKİ'den<br> ucuza konut

TOKİ'den
ucuza konut

9 ilde 120 bin TL'den 400 adet satılacak!

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da teklif yaptı.
Evlat katili mi <br>yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.