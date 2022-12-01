Dünya Güney Koreden Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı
AFRİKA

Güney Kore'den Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü ile mücadele adına Güney Kore'den 50 bin doz aşı alınacağı duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
Güney Koreden Afrika kıtasına 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı
Arşiv

Africa CDC tarafından yapılan yazılı açıklamada, maymun çiçeği virüsüyle mücadelede ilk kez aşı temin edileceği belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore'den temin edilecek 50 bin doz aşının sağlık çalışanları ve virüsün tespit edildiği bölgelerde yaşayanlar için kullanılacağı kaydedildi.

Aşıların ne zaman gönderileceğiyle ilgili bilgi henüz paylaşılmadı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) göre, virüs, ilk Afrika'da 1958'de araştırma maymun kolonilerinde keşfedildi. Virüse daha sonra 1970'te ilk kez Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir insanda rastlandı.

Afrika kıtasında 1970'ten bu zamana kadar Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, KDC, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan’da belirli aralıkla bu virüs görülmekteydi. Ancak daha sonra virüse ilk kez 2003'te, ABD'de rastlanmış, böylelikle virüs ilk kez Afrika dışında görülmüştü.

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