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Dünya

Güney Kore'den bir ilk: ABD ana karasında dikkat çeken hamle

Güney Kore deniz piyadelerinin, ilk kez ABD ana karasında yapılacak ortak tatbikata katılacağı bildirildi.

16:11 . 25/07/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli askeri yetkililer, ABD ile 2-29 Ağustos arasında müşterek tatbikat gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklamada, California'ya bağlı San Diego kentinin Twentynine Palms bölgesinde yer alan Deniz Piyade Hava Yer Görev Kuvveti Eğitim Komutanlığı'nda düzenlenecek tatbikata 50 deniz piyadesinin gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Gerçek mermi kullanılacak tatbikatta şehir içi savaş eğitimi yapılacağı ifade edildi.

Güney Kore daha önce Hawaii'de çok uluslu tatbikatlara deniz piyadelerini gönderirken gelecek ay yapılacak tatbikat ABD ana karasında ilk olma özelliğiyle dikkati çekiyor.



#ABD
#Güney KORE
#tatbikat
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