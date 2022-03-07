Dünya Güney Koreden Rusya ve Belarusa seyahat yasağı
AVRUPA

Güney Kore’den Rusya ve Belarus’a seyahat yasağı

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus’un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Güney Kore’den Rusya ve Belarus’a seyahat yasağı
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali etmesi üzerine meydana gelen güvenlik riski ve yaptırımlar nedeniyle birçok ülke, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlarken, konuyla ilgili bir adım da Güney Kore hükümetinden geldi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye seyahat uyarısı kapsamında vatandaşlarının Rusya ve Belarus’un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı alındığını açıkladı.

Yasağın yarın yürürlüğe gireceğini belirten Bakanlık, seyahat uyarısı kapsamındaki bölgelere giden Güney Korelilerin ilgili yasalar kapsamında cezalandırılabileceğini kaydetti.

Dünya alarmda

Rusya’nın Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna’ya yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından batı ve Avrupa ülkelerinden Moskova’ya karşı ağır yaptırımlar uygulanmıştı. Birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken, bazı ülkeler ise bölgede artan güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlamıştı.

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