Güney Kore'nin yeni Savunma Bakanı Shin, ABD ile ittifakı güçlendirme mesajı verdi

"Kuzey Kore'nin provokasyon yapması halinde düşmanın daha fazla tehditte bulunma istek ve kapasitesini yok etmek için derhal, güçlü bir şekilde ve sonuna kadar harekete geçeceğim." diye konuşan Shin, "provokasyonlara" karşı ABD ile güvenlik işbirliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Kuzey Kore'yi atfen, "düşmanı bunaltacak bir savunma geliştireceğini" ifade eden Shin, "Cezalandırma kontrol altında tutmaktır, kontrol altında tutmak barıştır." dedi.

Bakan ayrıca Seul-Washington arasındaki ittifakın ve ortak savunma sisteminin önemini vurgulayarak hükûmetin, bu yıl Washington Deklarasyonu uyarınca Nükleer Danışma Grubunu (NCG) faaliyete geçirmesiyle 70 yıllık Güney Kore-ABD ittifakında "yeni bir sayfa" açtığını dile getirdi.

Shin, Kuzey Kore'ye karşı "caydırıcılığı artırmaya yönelik ABD'nin nükleer kapasitesi ile Güney Kore'nin gelişmiş konvansiyonel silahlı kuvvetlerini birleştirmek" için çalışma sözü verdi.

Yemin törenin ardından silahlı kuvvetlerin tüm kollarından general rütbesindeki subaylarla toplantı yapan Shin'in "güçlü bir şekilde teyakkuzda olma" emri verdiği aktarıldı.

Shin, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'de yeni yönetiminin iktidara gelmesinden yaklaşık 2-3 yıl sonra "büyük ölçekli provokatif eylemler" gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Güney Kore, ABD ile "nükleer temelli" ittifaka geçmişti

Yoon, 6 Haziran'da yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na atıfta bulunarak ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söylemişti.

Deklarasyonun imzalanması sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli" bir ittifak olarak niteleyen Yoon, Güney Kore hükûmetinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteyi artırma girişimlerine karşılık, ABD ile işbirliğini "hiç olmadığı kadar güçlü bir temele" oturtarak savunma yapacağını belirtmişti.

Nisanda iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington Deklarasyonu imzalanmıştı.

Deklarasyonda "Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir." ifadesine yer verilmişti.







