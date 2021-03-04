Günün kahramanları 'Ban' ve 'Tim': Münbiç'te büyük bir saldırı önlendi

SAS timi aracı böyle imha etti.

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına engel olmayı sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırısı daha önlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti.

Bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim' tarafından ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yere tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde imha etti.

30 KİLO PATLAYICI ÇIKTI

İmhaya müteakip aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi. Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.

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