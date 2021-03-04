Dünya Günün kahramanları Ban ve Tim Münbiçte büyük bir saldırı önlendi
ORTADOĞU

Günün kahramanları 'Ban' ve 'Tim': Münbiç'te büyük bir saldırı önlendi

Suriye'nin kuzeyinde şüphe üzerine durdurulan araç, bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim'in tepki vermesi üzerine imha edildi. Araçta infilak gücü yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde tespit edildi. Patlayıcıların terör örgütü PKK/YPG tarafından Barış Pınarı bölgesinde masum halka karşı olası bir saldırıda kullanılabileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA DHA İHA
SAS timi aracı böyle imha etti.
SAS timi aracı böyle imha etti.

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik çabalarına engel olmayı sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Barış Pınarı bölgesinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırısı daha önlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit etti.

Bomba arama köpekleri 'Ban' ve 'Tim' tarafından ayrı ayrı yapılan aramalarda köpeklerin aynı yere tepki vermesi üzerine SAS timi aracı yerinde imha etti.

30 KİLO PATLAYICI ÇIKTI

İmhaya müteakip aracın yanması sırasında köpeklerin tepki verdiği bölgede kendiliğinden yeni bir patlama meydana geldi. Yapılan incelemede araçta infilak gücü çok yüksek 25-30 kilogram civarında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.

Barış Pınarı Harekâtı: Suriye güç denklemine etkisi
DÜNYA
Barış Pınarı Harekâtı: Suriye güç denklemine etkisi

Rasulayn'da taciz saldırısı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor
DÜNYA
Rasulayn'da taciz saldırısı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı Kandil'de deprem etkisi yaptı: Teröristler dışarı çıkmak istemiyor
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı Kandil'de deprem etkisi yaptı: Teröristler dışarı çıkmak istemiyor

Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Barış Pınarı Harekatı'na ait yeni görüntüler
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. İşte Harekata ait yeni görüntüler.



Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.