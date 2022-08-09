Güvenli bölgeler yakında birleşecek: Türkiye Gazzeli kardeşlerinin yanında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın katılımcıları onuruna Çankaya Köşkü’nde verdiği öğle yemeğinde Suriye’deki harekattan İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına kadar birçok konuda net mesajlar verdi. Erdoğan “Bürokratik oligarşinin sembollerinden olan kurumsal taassubun, geçmişte ülkemize yüklediği faturaları hepimiz gayet iyi biliyoruz. Türkiye, sadece devlet organlarında eş güdüm eksikliğinin değil, rekabetin düz savaşının, çekişmenin hatta çatışmanın bedelini ödemiş bir ülkedir” dedi.

SALDIRILARI BOŞA ÇIKARDIK

İlk göreve geldiklerinde bu sorunla pek çok defa yüzleştiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendini milletten, milletin yetki ve sorumluluk verdiği siyasi iradeden üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. 27 Nisan bildirisinden 7 Şubat MİT krizine, 17-25 Aralık girişiminden 252 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar devletin içine çöreklenmiş yapıların hedefi haline geldik” ifadelerini kullandı. Erdoğan, milletin güçlü desteği ve demokratik zeminde yürüttükleri kararlı mücadele sayesinde tüm saldırıları boşa çıkardıklarının altını çizdi.

SON BÖLGELERİ DE TEMİZLEYECEĞİZ

Sınırlar içerisinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla bölücü terör örgütünün belini kırdıklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını, bu örgütlerin destekçileriyle beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.”

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MUTABAKATI İŞLETMEYİ BAŞARDIK

Tahıl koridoruna değinen Erdoğan şunları kaydetti: “Şu anda bildiğiniz gibi gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık.”

YSK’da olmayan bilgi CHP’de nasıl olur

AK Parti MKYK dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YSK’da olmayan seçmen bilgilerinin kendisinde olduğuna yönelik iddiaları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına, “Bunu araştırın. YSK da araştırmalı” dedi. MKYK’nın bir diğer gündemi ise AK Parti’nin saha çalışmaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saha çalışmalarını değerlendirerek, seçim tarihine kadar vatandaşa ülkeye kazandırdıkları asırlık eser ve hizmetlerin anlatılması gerektiğini söylediği öğrenildi. Erdoğan, seçim çalışmalarında enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek programa, tecrübeli siyasi kadrolara kendilerinin sahip olduklarının hatırlatılmasının önemine değindi.



Tarihi fırsatı heba etmeyin

Erdoğan, “Sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğunun” da ortada olduğuna da dikkati çekerek Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının azatlık sürecinin bunun en çarpıcı örneği olduğunu söyledi. Erdoğan, “44 gün süren destansı bir mücadele neticesinde hamdolsun Karabağ, yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Varılan anlaşmalarla Güney Kafkasya’da yeni bir dönem başlamıştır. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Ermenistan’ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye’nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyorum” dedi.

Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

Suriye’deki iç savaşın sonlandırılması, Irak’ta, Lübnan’da, Filistin’de, Yemen’de, Libya’da, Afganistan ‘da istikrarın temini için gayret göstermeye devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizi daha eskisinden güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi ülkemizin çıkarları yanında Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunmak için de kullanıyoruz. Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi Türkiye’nin iki devletli çözüme ve Filistin’in güvenlik, huzur ve kalkınmasına verdiği önemi İsrail yönetimiyle en üst düzeyde paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin, Gazze’yi, Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında da net bir duruş sergiledik. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır."

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