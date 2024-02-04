Güvenli dediği Refah'ı da vurdu

İşgalci İsrail güçleri, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’de, hayatta kalmak için 1 milyondan fazla Filistinlinin sürüldüğü Refah’a saldırı başlattı. Önceki gün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mısır sınırında yer alan kente saldırı yapacaklarının işaretini vermişti. İsrail saldırılarından Filistinlilerin kaçabileceği son nokta olan Gazze’nin en güneyindeki bölge, önceki gün ağır top atışına tutuldu. Hava bombardımanı ile devam eden saldırılarda en az 40 kişi ölürken, bölgedeki Filistinlilerin, “Ya öleceğiz ya da sınırdaki duvarlara tırmanmayı deneyeceğiz” sözleri, durumun vahametini gözler önüne serdi.

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Önceki gece işgalci güç, kentin doğu kısmını topçu ateşiyle bombalamaya başladı. Filistinli mültecilerle dolu bir ev bir binanın yerle bir edildiği saldırılarda 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar bölgede hizmet veren Najjar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Devamında ise hava saldırıları ile katliam sürdü. Refah merkezindeki bir binanın yerle bir edildiği saldırıda 27 Filistinli feci şekilde can verdi.

YA ÖLECEĞİZ YA DA SINIR DUVARLARINA TIRMANACAĞIZ

Bölgedeki Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor. Altı çocuk babası olan 55 yaşındaki İmad, "İsrail Refah’a saldırırsa iki seçeneğimiz olacak: Ya kalıp öleceğiz ya da Mısır sınırındaki duvarına tırmanacağız” sözleri ile çaresizliklerini dile getidi. “Gazze halkının çoğunluğu Refah'ta” diyen İmad, “Bu da demek oluyor ki tanklar burayı işgal ederse savaş boyunca benzeri görülmemiş katliamlar yaşanacak" sözlerini sarf etti. Aç ve susuz ölümü beklediklerini belirten 5 çocuk annesi Ümmü Bedri ise, "Ne yapmalıyız? Öyle bir trajedi yaşıyoruz ki bir yandan savaş, diğer yandan açlık ve yağmurla mücadele ediyoruz” diye konuştu.

GALLANT KATLİAMI DUYURMUŞTU

Bölgeye düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışlarının büyük bir kara harekatı öncesi hazırlık olduğu düşünülüyor. İsrail Savunma Bakanı Gallant, güçlerinin Han Yunus'un hemen kuzeyindeki Deyr el-Belah ile birlikte yaklaşık dört aydır devam eden saldırılarda henüz müdahale edilmeyen son bölgeler arasında yer alan Refah'a kaydırılacağını söyledi. "Han Yunus'ta görevimizi yerine getiriyoruz” diyen Galant, aynı zamanda Refah'a da ulaşarak bizi tehdit eden terör unsurlarını da yok edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

İSRAİL'İN REFAH PLANLARINDAN ENDİŞELİYİZ

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail'in Mısır sınırındaki bölgelere yönelik saldırı niyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Gazze'deki sivillerin yerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. "Gazze'deki insani durum giderek endişe verici hale geliyor” diyen Bakan, “Bildiğiniz gibi bizim savunduğumuz pozisyon, derhal ateşkes talep etmek, insani yardıma saygı gösterilmesi ve ardından elbette rehinelerin serbest bırakılması ve siyasi diyaloğun yeniden başlatılması için müzakere masasına dönülmesidir” sözlerini kullandı

YA KATLİAMA YA SÜRGÜNE YOL AÇAR

Filistin Dışişleri Bakanlığı , İsrail'in Refah kentine yönelik olası bir askeri operasyonunun "yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yok edilmesi veya yerlerinden edilme girişimiyle" sonuçlanabileceğini vurguladı. Bakanlık, Wafa'ya yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail ordusunun odağını Mısır sınırındaki Refah'a çevireceği yönündeki yorumlarını "büyük ciddiyetle" karşıladıklarını kaydetti







