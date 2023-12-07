Guyana ordusuna helikopter Venezuela sınırında kayboldu

Pink Floyd’un solisti Roger Waters, İsrail’in Filistinlilere nasıl davrandığını iyi bildiğini ve biz konuşurken onların Gazze’de soykırım yaptığını söyledi. Waters, Batı’nın duruşunu ise şöyle eleştirdi: Dünyanın en güçlü imparatorluğu (ABD) tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç. (Batı) Nasıl olur da hâlâ İsraillileri mağdur olarak göstermeye çalışabilir?