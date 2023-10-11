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Dünya

Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen Alman Shani Louk'un yaşadığı ortaya çıktı: Annesi 'tedavi altında' deyip yardım istedi

Hamas'ın işgalci İsrail'e yönelik düzenlediği operasyon sırasında bir kamyonetin kasasında görüntülenen ve 'öldürüldüğü' iddia edilen Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatta olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki kadının annesi Ricarda Louk, kızının hâlâ hayatta olduğunu ve Gazze'de tedavi altında olduğunu söyleyip, Alman hükümetinden yardım talep etti.

Hüseyin Berk
00:02 . 11/10/2023 Çarşamba
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Shani Louk'un annesi, Hamas tarafından kaçırılan kızının yaşadığını söyleyip kurtarılmasını istedi.

Shani Louk'un annesi, Hamas tarafından kaçırılan kızının yaşadığını söyleyip kurtarılmasını istedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırının ilk gündem olduğu saatlerde, Hamas'ın bir müzik festivaline baskın düzenlediği ve çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Alman asıllı 22 yaşındaki Shani Louk'un kamyon kasasında çekilen görüntüleriyle ayyuka çıkmıştı.

Bacağındaki dövmeden tanınan Alman kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü ve şehirde teşhir edildiği öne sürülmüştü.



Uluslararası basında gündem olan görüntülere ilişkin Louk'un annesi Ricarda Louk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen Alman Shani Louk'un yaşadığı ortaya çıktı

Louk'un annesi, kızının hâlâ hayatta olduğunu söyleyip, Alman hükümetinden yardım talep etti.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan anne Louk,
"Shani'nin şu anda hayatta olduğuna ancak ciddi bir kafa travması geçirdiğine ve durumunun kritik olduğuna dair kanıtlarımız var. Her dakika kritik."
ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinden yardım isteyen Ricarda Louk, bir an önce kızı için harekete geçilmesini istedi.



#Shani Louk
#Almanya
#İsrail
#Filistin
1 saat önce
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