Shani Louk'un annesi, Hamas tarafından kaçırılan kızının yaşadığını söyleyip kurtarılmasını istedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Saldırının ilk gündem olduğu saatlerde, Hamas'ın bir müzik festivaline baskın düzenlediği ve çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Alman asıllı 22 yaşındaki Shani Louk'un kamyon kasasında çekilen görüntüleriyle ayyuka çıkmıştı.
Bacağındaki dövmeden tanınan Alman kadının, Hamas tarafından öldürüldüğü ve şehirde teşhir edildiği öne sürülmüştü.
Uluslararası basında gündem olan görüntülere ilişkin Louk'un annesi Ricarda Louk'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Hamas tarafından öldürüldüğü iddia edilen Alman Shani Louk'un yaşadığı ortaya çıktı
Louk'un annesi, kızının hâlâ hayatta olduğunu söyleyip, Alman hükümetinden yardım talep etti.
Alman hükümetinden yardım isteyen Ricarda Louk, bir an önce kızı için harekete geçilmesini istedi.