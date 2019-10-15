Dünya Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatına destek Dua ederek hatim indirdiler
BARIŞ PINARI HAREKATI

Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Dua ederek hatim indirdiler

Vuslat Derneği'nin desteklediği medreselerde eğitim alan öğrenciler ve öğretmenleri, harekatın başarılı olabilmesi için dua etti.

Haber Merkezi AA
Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek.
Hafızlık öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek.

Vuslat Derneği'nin, farklı şehirlerde destek verdiği medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua ederek hatim indirdi.

  • Dernekten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla derneğin desteklediği bütün medreselerde manevi seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Vuslat Derneği’nden hafızlık eğitimi seferberliği
GÜNDEM
Vuslat Derneği’nden hafızlık eğitimi seferberliği

Medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenlerinin, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı olabilmesi için dua ederek Kur'an-ı Kerim okuduğu ifade edilen açıklamada, Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş'in şu görüşlerine yer verildi:

"Ülkemiz için büyük bir önem arz eden Barış Pınarı Harekatı'nda dua ordularıyla birlikte Mehmetçik'in yanındayız. Çanakkale'de birçok millete karşı yürütülen mücadele ne ise bugün tüm engellemelere rağmen teröre karşı istikrarlı bir şekilde yürütülen mücadele odur. Her fırsatta aziz milletimizin değerlerine, hudutlarına, ilkelerine saldırmayı vazife edinenlere karşı verilecek en güzel cevap güney sınırımızda yürütülen bu barış harekatının zafer ile neticelenmesi olacaktır.

Bu bağlamda her zaman olduğu gibi her şeyimizle, 'ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin' diye mücadele eden Mehmetçik'imiz, devletimiz ve aziz milletimizin yanındayız. Hafızlarımızın günlük duaları, fetih sureleri, hatimleri devam edecek. Operasyon hayırla tamamlanacaktır inşallah."

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