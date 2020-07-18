Hafter-ABD pazarlığı: Petrole Avrupa mı konacak?

ABD’den bir askeri heyetin Libya’da, ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter’le gizli görüşme yaparak ateşkes pazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinin Hafter’e yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu kaynak, ABD heyetini Hafter için “son şans” olarak nitelendirdi. Buna göre, üst düzey askeri ve siyasi yetkililerden oluşan ABD heyeti, Hafter ile gizli bir görüşme yaparak, kendisine, “yeni bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi, petrol hilali bölgesinden tüm askeri varlığını çekmesi ve bu bölgede Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Avrupalı bir barış gücünün bulunmasını kabul etmesi” teklifinde bulundu.

SİRTE’DEN ÇEKİL, BASKISI

Şarkulevsat’a konuşan Libya hükümetine yakın medya kaynakları da ülkede son günlerde savaş yanlısı söylemlerin artmasına rağmen Hafter’i Sirte’den Ecdabiye kentine çekilmesi için ikna etmek üzere bölgesel ve uluslararası gizli müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi. Hafter’in bu çekilmeyi kabul etmesine karşılık Başbakan Fayiz es-Serrac liderliğindeki, BM nezdinde meşru ve Türkiye’nin desteklediği hükümetin de Sirte ve Cufra’ya operasyon başlatmayacağı iddia edildi.

AVRUPA’YA TÜRKİYE ELEŞTİRİSİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker, Avrupa ülkelerinin Libya silah ambargosu konusunda sadece Türkiye’ye karşı çıktıklarını kimsenin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır uçaklarına bir şey demediği eleştirisinde bulundu. Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği bir panelde konuşan Schenker, Avrupalıların Libya’daki çatışma ve bu ülkeye uygulanan silah ambargosu konusunda samimi olmadıklarını dile getirdi.

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WAGNER’İ LİSTEYE ALIN, ÇAĞRISI

Avrupa ülkelerinin hiç olmasa Hafter’e destek veren Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubunu yaptırım listesine alabileceğini kaydeden Schenker, “Belki de bu konuda Rusya’dan gelecek yanıttan çekiniyorlar. Ancak orada (Libya) daha güçlü ve daha ciddi bir rol almazlarsa bu iş daha çok uzayacak.” değerlendirmesinde bulundu. ABD önceki gün Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigozhin ile ilişkili kuruluş ve kişilere yönelik yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Libya’dan Sisi’ye tepki: Boş tehditler

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Libya’daki iş birlikçilerine dayanması Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini göstermektedir” dedi. Mişri, Sisi’nin Libya’daki kabile liderleriyle görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Sisi’nin, Libya halkının temsilcileriymiş gibi davranan ancak kendilerinden başka kimseyi temsil etmeyen iş birlikçilerden oluşan bir topluluğa dayandığının altını çizen Mişri, bu durumun Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini gösterdiğini dile getirdi. Mişri, egemenlik sahibi demokratik bir devlet kurma yolunda hedeflerine ilerlediklerini belirterek, “Sisi’nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor” ifadesini kullandı. Mişri, “Sisi, görüştüğü kişilerin Libya’daki iradeyi temsil etmediklerini biliyor.” diyen Şatır, Mısır Cumhurbaşkanı’nın kanun ve mantıktan uzak temelsiz hayali yasal gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Fransa üç maymunu oynuyor

Emmanuel Macron

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktör Yardımcısı Bruno Stagno Ugarte Fransa’nın Libya’da 3 maymunu oynayan politikasını eleştirdi. Ugarte, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, “Fransa’nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor.” dedi. Ugarte, Fransız Mediapart internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Macron’un Mısır ve Birleşik Arap Emirlikler’inin (BAE) Libya’daki müdahalelerine sessiz kaldığını ve Rusya’ya karşı da anlayışlı olduğunu vurgulayan Ugarte, bu üç ülkenin Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek verdiğini anımsattı. Ugarte, Macron’un Hafter’e bağlı silahlı grupların ve milislerin saldırılarını görmezden geldiğini kaydetti. Fransa’nın açıklamalar ile eylemlerin arasındaki uçurumu kapatmasının zamanının geldiğini belirten Ugarte, “Fransa’nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ugarte, Macron’un Libya’ya yönelik seçici öfkesinin diplomaside savunduğu değerler kadar kendi itibarını da zedelediğinin altını çizdi. Ugarte, BAE’nin 2019’da Fransa’dan 1,5 milyar avro değerinde silah satın aldığını da kaydetti.

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Libya ordusu operasyonda kararlı

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019’da saldırı başlatan darbeci Hafter’e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Hükümete bağlı güçler, haziran ayı başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı. Son haftalarda, ülkenin orta kesiminde yer alan stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın batısında mevzilenen Libya ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

Sudan’da 160 kişi yakalandı

Sudan güvenlik güçleri, Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter’in saflarında savaşmak üzere bu ülkeye geçmeye çalışan aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 160 kişiyi yakaladı. Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Adem Muhammed Salih, Libya Çad sınırındaki Kuzey Darfur eyaletinden Hafter’e katılmak üzere Libya’ya geçmek isteyen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 160 kişinin yakalandığını bildirdi. Öte yandan Hafter kontrolündeki Cufra’da Çad’lı paralı milislerin varlığına ilişkin fotoğraflar sosyal medya mecralarında yayınlandı.

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