Dünya Hafter milislerinden Trablus Limanına ikinci roketli saldırı
AFRİKA

Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci roketli saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milisler, başkent Trablus'taki limana yine roketli saldırı düzenledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerce yürütülen "Öfke Volkanı Operasyonu" sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus Limanı'nı bir kez daha roketlerle hedef aldığını söyledi.

Mecei, Hafter milislerinin Libyalıları bezdirmek ve ülkenin durumunu daha da karmaşık bir hale getirmek için Trablus Limanı'na tekrar saldırdığını ifade etti.

Hafter'e bağlı milisler, bugün ilk olarak öğleden sonra Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenlemişti. UMH'ye bağlı Libya Limanlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı sonucu limanda büyük hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi
DÜNYA
Hafter milisleri Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenledi
Birlikte çalışıyoruz

Birlikte çalışıyoruz

ABD Başkanı Trump'tan İdlib açıklaması.
Savcılıktan Osman Kavala kararı

Savcılıktan
Osman Kavala kararı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasından gözaltı.
On binler yapı kayıt mağduru

On binler
'yapı kayıt' mağduru

İmar barışı düzenlemesi kaosa dönüştü.
Kadıköy'e <br>gidecek mi?

Kadıköy'e
gidecek mi?

Galatasaray Başkanı ​Mustafa Cengiz derbi maçıyla ilgili konuştu.
Askeri sevkiyat <br>devam edecek

Askeri sevkiyat
devam edecek

​Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması.
Gerçeklikle <br>bağdaşmıyor

Gerçeklikle
bağdaşmıyor

İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'e cevap.

Manisa'da 5.2 <br>büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.2
büyüklüğünde deprem

​Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Hafter'den Trablus<br> Limanı'na roketli saldırı

Hafter'den Trablus
Limanı'na roketli saldırı

Düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.
Gezi davasından beraat ettiler

Gezi davasından beraat ettiler

Osman Kavala dahil 9 kişi tüm suçlardan beraat etti.
Barcelona'nın<br> izlediği Türk

Barcelona'nın
izlediği Türk

​Galatasaray'ı reddetti dev kulübe imza atabilir.
Darbe tartışması<br>lüzumsuz gündem

Darbe tartışması
lüzumsuz gündem

​AK Parti Sözcüsü Çelik, toplantı sonrası soruları yanıtladı.
Kubbesindeki <br>ayet dikkat çekti

Kubbesindeki
ayet dikkat çekti

4 milyon basılı 120 milyon elektronik yayın bulunuyor.
23 bin<br>kişiyi hedef aldı

23 bin
kişiyi hedef aldı

​Kişisel bilgi ve para çalmaya odaklanıyor.
Kura tarihi belli oldu

Kura tarihi belli oldu

TOKİ merakla beklenen ilk kura çekiliş tarihini açıkladı.
Polis kurdukları sistemi fark etti

Polis kurdukları sistemi fark etti

Kaçırdıkları ilacın değeri yaklaşık 1 milyon lira.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.