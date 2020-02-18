Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci roketli saldırı

Hayat

Çin’in enerji ithalatında can damarı: Hürmüz Boğazı

İran ile petrol alımı noktasında ticaretini düşüren Çin, diğer taraftan bu düşüşü telafi etmek için Suudi Arabistan seçeneğini değerlendirmiş ve Riyad’dan ithal ettiği petrolü 2019’da rekor seviyeye çıkarmıştır. Bu noktada altı çizilmesi gereken nokta; Suudi Arabistan’ın Çin’e ihraç ettiği petrolün yine Basra Körfezi – Hürmüz Boğazı üzerinden ikmal ediliyor olmasıdır.