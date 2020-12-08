Hafter'den ağır tahrik: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkonuldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed El-Mismari'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jamaika bandıralı ve sahibi Türk olduğu ifade edilen "Mebruka" adlı ticari kargo gemisi, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el-Hilal limanına çekildi. Açıklamada, mürettebatında 9 Türk, 7 Hint, bir Azerbaycanlı bulunan ve varış noktasının Misrata olduğu belirtilen geminin, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı" kaydedildi.

GÜNDEM Korsanlık yeni değil

Ayrıca, Hafter’in sözcüsü Mismari, El-Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak "yasak ilan ettikleri" bölgeye girdiğini belirtti.

OYNAT 01:23 Türk gemisine hukuk dışı arama Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. BiP'te paylaş

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"Gemiye çağrı yapıldı ama cevap alınmadı" iddiası

"Gemiye çağrı yaptıklarını ama herhangi bir cevap alamadıklarını" ileri süren Mismari, "Bunun üzerine botlarla gemiye yaklaşıp gemiye çıktık. Gemi Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklüydü. Kaptan izlemesi gereken prosedürleri izlemedi ve izin almaksızın yasak olan bölgeye girdiler. Gemide herhangi bir silah olmadığı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

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Öte yandan, edinilen bilgilere göre, geminin işletmecileri, el koyan taraflarla temasa geçti ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceza kesilecek

Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.