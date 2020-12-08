Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Hafterden ağır tahrik İlaç taşıyan Türk gemisi alıkonuldu
ORTADOĞU

Hafter'den ağır tahrik: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkonuldu

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci Hafter güçleri tarafından alıkondu. Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti

Haber Merkezi AA
Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkonuldu.
Türk gemisi Hafter güçleri tarafından alıkonuldu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed El-Mismari'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jamaika bandıralı ve sahibi Türk olduğu ifade edilen "Mebruka" adlı ticari kargo gemisi, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el-Hilal limanına çekildi. Açıklamada, mürettebatında 9 Türk, 7 Hint, bir Azerbaycanlı bulunan ve varış noktasının Misrata olduğu belirtilen geminin, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı" kaydedildi.

Korsanlık yeni değil
GÜNDEM
Korsanlık yeni değil

  • Ayrıca, Hafter’in sözcüsü Mismari, El-Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada, geminin, Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak "yasak ilan ettikleri" bölgeye girdiğini belirtti.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

Libya ordusu teyakkuzda: Hafter milisleri Trablus'a yeniden saldırabilir
DÜNYA
Libya ordusu teyakkuzda: Hafter milisleri Trablus'a yeniden saldırabilir

"Gemiye çağrı yapıldı ama cevap alınmadı" iddiası

"Gemiye çağrı yaptıklarını ama herhangi bir cevap alamadıklarını" ileri süren Mismari, "Bunun üzerine botlarla gemiye yaklaşıp gemiye çıktık. Gemi Misrata’ya götürülmek üzere ilaç yüklüydü. Kaptan izlemesi gereken prosedürleri izlemedi ve izin almaksızın yasak olan bölgeye girdiler. Gemide herhangi bir silah olmadığı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

Libya'da saldırılarında başarısızlığa uğrayan darbeci Hafter yabancı paralı askerlere bel bağladı
DÜNYA
Libya'da saldırılarında başarısızlığa uğrayan darbeci Hafter yabancı paralı askerlere bel bağladı
  • Öte yandan, edinilen bilgilere göre, geminin işletmecileri, el koyan taraflarla temasa geçti ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceza kesilecek

Yaşanan durumun o bölgede başka gemilere de yapılan bir uygulama olduğuna işaret eden kaynaklar, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve yanlış bölgeye giriş nedeniyle bir ceza kesilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Savaş baronu Hafter: Ülkesine değil cebine çalışmış
DÜNYA
Savaş baronu Hafter: Ülkesine değil cebine çalışmış
Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.