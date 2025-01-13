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Hafter'in Sednayası: Suriyeli subayla Libyalı mahkumlara işkence

Hafter'in Sednayası: Suriyeli subayla Libyalı mahkumlara işkence

18:4113/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Libya'da darbeci Hafter'in güdümündeki hapishanede işkence görüntüleri ortaya çıktı.
Libya'da darbeci Hafter'in güdümündeki hapishanede işkence görüntüleri ortaya çıktı.

Libya'nın doğusunda, gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde yer alan Bingazi şehrindeki Gırnada Hapishanesinde, mahkumlara işkence yapıldığı ortaya çıktı. Sopa ve kırbaçlarla darp edilen mahkumların vücutlarında morluk ve kırıklar oluştuğu görüldü. İşkenceyi Suriyeli bir subayın yönetildiği belirtilirken; işkence görüntüleri, Suriye'de Esed rejimi döneminde Sednaya Hapishanesinde yapılan işkencelere benzetildi.

Libya el-Ahrar televizyon kanalının sosyal medya hesabından Gırnada Hapishanesinde mahkumlara yapılan bireysel ve toplu işkence görüntüleri paylaşıldı.

Sopa ve kırbaçlarla dövdüler

Paylaşılan videolarda, sopa ve kırbaçlarla darp edilen mahkumların vücutlarında morluk ve kırıklar oluştuğu görüntüler yer alıyor.

İşkenceyi Suriyeli subay yönetiyor

Libya Press haber platformu da aynı görüntüleri paylaşarak, işkence yapan hapishane görevlilerinin Suriyeli bir subay tarafından yönetildiğini iddia etti.

Sednaya'ya benzetildi

Libyalı aktivistler de, Gırnada Hapishanesindeki işkence görüntülerini Suriye'de Esed rejimi döneminde Sednaya Hapishanesinde yapılan işkencelere benzeterek sosyal medyada çok sayıda tepki paylaşımı yaptı.

Bingazi'deki yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


#Halife Hafter
#Libya
#Sednaya Hapishanesi
#Beşşar Esed
#Suriye

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