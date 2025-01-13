Hafter'in Sednayası: Suriyeli subayla Libyalı mahkumlara işkence

Libya el-Ahrar televizyon kanalının sosyal medya hesabından Gırnada Hapishanesinde mahkumlara yapılan bireysel ve toplu işkence görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan videolarda, sopa ve kırbaçlarla darp edilen mahkumların vücutlarında morluk ve kırıklar oluştuğu görüntüler yer alıyor.

Libya Press haber platformu da aynı görüntüleri paylaşarak, işkence yapan hapishane görevlilerinin Suriyeli bir subay tarafından yönetildiğini iddia etti.