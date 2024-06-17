Hain saldırının intikamı alındı: Kassam 'ölümcül pusu' diyerek yayınladı

Kassamın, Telegram sayfasından "ölümcül pusu" diye nitelendirdiği operasyona ilişkin yayınladığı videoda, İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracın geçeceği güzergaha Kassam direnişçileri tarafından yerleştirilen patlayıcılardan oluşan "mayın tarlası" hazırlığı yakından görülüyor.





Kayıtlarda, İsrail askeri aracının alana yaklaşması, ardından patlama ve sonrasında havan toplarıyla ağır bombardımana maruz kalması yer alıyor.





Videoda, pusuya düşürülen askerleri kurtarmak için gelen İsrail askeri araçlarının olay yerini kamufle etmek için kullandığı gaz perdesi, ardından ölü ve yaralı askerlerin taşındığı helikopterlerin alana iniş görüntüleri bulunuyor.





Görüntü, Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin "Bulundukları her yerde düşmana acı veren darbelerimiz devam edecek" ifadesiyle sona eriyor.

İsrail doğruladı

Kassam Tugayları, "Yasin 105" roketleriyle İsrail askeri aracını hedef alarak İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'nin güneyindeki çatışmada, 12 İsrail askerinin öldüğü doğrulandı.





29 Şubat'taki katliamın yapıldığı yerde pusu

Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği bu saldırının, İsrail'in 29 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gönderilen insani yardım TIR'larını bekleyen Filistinlileri katlettiği noktayla aynı olması dikkat çekti. İsrail'in 29 Şubat'ta Nablus Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 118 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi ise yaralanmıştı.





İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 337 Filistinli öldürüldü, 85 bin 299 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.





Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan, İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli hayatını kaybetti.



