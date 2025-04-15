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Haiti, artan çete şiddeti nedeniyle 275 milyon doları aşkın "savaş bütçesini" onayladı

Haiti, artan çete şiddeti nedeniyle 275 milyon doları aşkın "savaş bütçesini" onayladı

10:0915/04/2025, Salı
AA
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Haiti, yeni "savaş bütçesini" onayladı
Haiti, yeni "savaş bütçesini" onayladı

Haiti Başkanlık Geçiş Konseyinden, ülkede son dönemlerde artan çete şiddetine karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, hükümetin "savaş bütçesi" adı altında 275 milyon doların üstünde (36 milyar Haiti gourdesi) bütçe onayladığı ve bu paranın yaklaşık yüzde 40'ının asker ve polislere ayrıldığı ifade edildi.

Haiti'de hükümet, artan çete şiddeti nedeniyle krizi hafifletmek amacıyla 275 milyon doları aşkın (36 milyar Haiti gourdesi) "savaş bütçesinin" onaylandığını duyurdu.


Bütçenin yüzde 20'sine yakınının, sınır güvenliğini artırmak amacıyla, yüzde 16'sının da eğitim, sağlık, insani yardım gibi sosyal programlara kullanılacağı kaydedildi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.


Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldürüldü.


Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.




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