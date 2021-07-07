Dünya Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü
AMERİKA

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradığı bildirildi. Moise, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde suikast sonucu öldü- Son dakika
Jovenel Moise

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" olduğunu söylemişti.

Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

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