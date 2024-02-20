Haiti'de çete dehşeti: Dur ihtarına uymayan minibüsü otomatik silahlarla tarandılar

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin süresiz şekilde ertelenmesinin ardından muhalif cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarını sürdürmek için Dakar'daki Saint-Lazare kavşağında toplanmak istedi. Senegal polisi, hem adayları hem de destekçilerini dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylar sırasında polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.