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Dünya

Hakim karşısına çıkan Türkiye karşıtı Bob Menendez kefaletle serbest bırakıldı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkındaki rüşvet iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. Rüşvet iddialarını reddeden Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Semih Bozkuş
20:43 . 27/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
ABD'li Senatör Bob Menendez

ABD'li Senatör Bob Menendez

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Demokrat Partililerden gelen istifa çağrıları yoğunlaşırken, Senatör Menendez, New Jersey eyaletinden üç insanından rüşvet aldığı suçlamasını reddetti.

Öte yandan Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, iş adamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana da rüşvet iddialarını reddederek suçsuz olduklarını iddia etti.

Menendez hakkındaki rüşvet iddiaları

Manhattan'daki federal savcılar geçen hafta, 69 yaşındaki Menendez ve eşi Nadine'i, senatörün nüfuzunu Mısır hükümetine yardım etmek ve işadamları hakkında kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturmalara müdahale etmek için kullanması karşılığında altın külçeleri ve yüzbinlerce dolar nakit kabul etmekle suçlamıştı.


Ayrıntılar Geliyor...



#Bob Menendez
#Rüşvet
#Kefalet
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