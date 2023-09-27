Rüşvet iddiasıyla hakim karşısına çıkan Bob Menendez kefaletle serbest bırakıldı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez, hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı. Menendez, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Demokrat Partililerden gelen istifa çağrıları yoğunlaşırken, Senatör Menendez, New Jersey eyaletinden üç insanından rüşvet aldığı suçlamasını reddetti.





ABD Senatosu’nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla açılan dava kapsamında ABD’nin New York kentinde hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşmada, Menendez ve eşi, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddederek, suçsuz olduklarının iddia etti.

Skandalın patlak vermesinin ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından istifa eden Menendez’i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme, Menendez’in tüm kişisel pasaportlarına el koyarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi fakat senatör olarak resmi görevle ülke dışına seyahat etmesine izin verdi.





Eşi de kefaletle serbest bırakıldı

Mahkeme, Menendez’e eşi dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasını ve avukatların olmadığı durumlarda davanın gerçeklerini bilen senato görevlileriyle de temas kurmamasını emretti. Mahkeme ayrıca, Menendez’in eşi Nadine’yi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi.

Menendez ve eşi Nadine ile aynı davada yargılanan iş adamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana da rüşvet iddialarını reddederek suçsuz olduklarını iddia etti.

Menendez hakkındaki rüşvet iddiaları

Manhattan'daki federal savcılar geçen hafta, 69 yaşındaki Menendez ve eşi Nadine'i, senatörün nüfuzunu Mısır hükümetine yardım etmek ve işadamları hakkında kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturmalara müdahale etmek için kullanması karşılığında altın külçeleri ve yüzbinlerce dolar nakit kabul etmekle suçlamıştı.







