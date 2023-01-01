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Hakkında birçok dava açılan Donald Trump başkan olursa kendisine af çıkarmayacak: Pek olası değil

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan davalarda suçlu bulunur ve aynı zamanda 2024’te yapılacak seçimlerde de tekrar başkan seçilirse kendisi için af çıkarma ihtimalinin “olası olmadığını” söyledi. Trump, yanlış bir şey yapmadığını yineleyerek, "Neyi yanlış yaptım? Yanlış bir şey yapmadım. Yani seçime itiraz ettiğim için beni hapse mi atmak istiyorlar?” diye konuştu.

18:09 . 15/09/2023 الجمعة
AA
Donald Trump (Foto: Arşiv)

Donald Trump (Foto: Arşiv)

Eski ABD Başkanı Donald Trump, NBC’ye verdiği röportajda kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine af çıkarmayacak: Bunun pek olası olmadığını düşünüyorum

Hakkındaki iddialar konusunda masum olduğunu yineleyen Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda başkanlık af yetkisini kullanma ihtimaline ilişkin "Bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

Trump, yanlış bir şey yapmadığını yineleyerek,
"Neyi yanlış yaptım? Yanlış bir şey yapmadım. Yani seçime itiraz ettiğim için beni hapse mi atmak istiyorlar?”
diye konuştu.

"Bana kendimi affetme seçeneği sunuldu"

Beyaz Saray’daki görevi sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara değinen Trump,
“Bana kendimi affetme seçeneği sunuldu. Ayrılırken kendimi affedebilirdim. ‘Uğraştığın kişiler deli, kendini affet, hayatın çok daha kolay olacak’ dediler. Kendimi asla affetmeyeceğimi söyledim."
ifadelerini kullandı.

2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi partiden tekrar aday olan Trump, seçim kampanyalarının yanı sıra New York, Florida ve Georgia’da eyalet ve federal düzeyde açılan davalarla mücadele ediyor.




#Donald Trump
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