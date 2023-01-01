Hakkında birçok dava açılan Donald Trump başkan olursa kendisine af çıkarmayacak: Pek olası değil

Donald Trump (Foto: Arşiv)
Eski ABD Başkanı Donald Trump, NBC’ye verdiği röportajda kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Kendisine af çıkarmayacak: Bunun pek olası olmadığını düşünüyorum
Hakkındaki iddialar konusunda masum olduğunu yineleyen Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda başkanlık af yetkisini kullanma ihtimaline ilişkin "Bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.
"Bana kendimi affetme seçeneği sunuldu"
2024 başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi partiden tekrar aday olan Trump, seçim kampanyalarının yanı sıra New York, Florida ve Georgia’da eyalet ve federal düzeyde açılan davalarla mücadele ediyor.