Halep senaryosu

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Esed’in saldırılarının insanların kuzeye kaçmasına sebep olduğunu belirterek, “Son 4 aydır İdlib’in her noktasına bomba yağıyor. Çok ciddi bir kaos var. Kalıcı çözüm bulunmazsa buradaki 3,5 milyon insan böyle kamplarda yaşatılamaz. 3,5 milyon insanı bir kampta tutmak sürdürülebilir bir politika değildir” dedi.

KAMPLARIN KAPASİTESİ DOLDU

Kuzey hattına gelen halkı karşıladıklarını söyleyen Kınık, “Gıda, hijyen ve sağlık desteği sağlıyoruz. Doğrudan ilgilendiğimiz 10 kamp var, 30 civarında da kampı destekliyoruz. Bu kamplarda 20 bin civarında insan bulunuyor. Kampların kapasitesi doldu. Bazı insanlar kendi imkanları ile çadırlar kurdu. Büyük bir göç var” diye konuştu. Şu ana kadar kampların kapasitesinin artırıldığını ifade eden Kınık, insanların sıkıntı içine düşmemeleri için de büyük hangar tipi çadırlar kurduklarını söyledi.

GÖÇ TEHLİKESİ GEÇMİŞ DEĞİL

“Türkiye imkanlarını kullanarak şu ana kadar göçü yerinde durdurdu” diyen Kınık, göç tehlikesinin geçmediğini söyledi. Suriye rejiminin devlet olma vasfını kaybettiğinin altını çizen Kınık, “Devlet dediğinin bir duruşu, stratejisi olur. Bu vasfını yitirmiş rejim, halkını katleden bir yapıya dönüşmüş. Halep muhaliflerin elindeydi. Esed rejimi, Halep’i, Doğu Guta’yı, Hama’yı yoğun şekilde bombaladı, katliama tabi tuttu. Sonra siviller katliamdan dolayı orayı terk etmek zorunda kalmıştı. İdlib’de de bu senaryo oynanıyor. Halep’te yaptığını İdlib’de yapmaya çalışıyor” dedi.