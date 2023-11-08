Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdiklerini bildirdi.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonundan yayınlanan konuşmasında, İsrail'in birkaç gün önce Hamas'ın alıkoyduğu 12 yabancının serbest bırakılmasını engellediğini kaydetti.
"Yabancıların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir"
İsrail ile esir takası anlaşmasının tek seçenek olduğunu aktaran Ebu Ubeyde, İsrail cezaevlerindeki kadın, yaşlı ve hasta tutukluların bulunduğunu, aynı şekilde Hamas'ın da elinde bu yönde esirlerin olduğunu belirtti.
Hamas işgalci İsrail ordusuna ait 136 aracını imha etti
Kassam'ın İsrailli bir askeri öldürdüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.