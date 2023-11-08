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Dünya

Hamas işgalci İsrail ordusuna ait 136 aracını imha etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne kara harekatı yapmaya başlamasından bu yana İsrail ordusuna ait 136 aracı kullanılmaz hale getirdiklerini duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

21:27 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:28 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdiklerini bildirdi.

Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdiklerini bildirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonundan yayınlanan konuşmasında, İsrail'in birkaç gün önce Hamas'ın alıkoyduğu 12 yabancının serbest bırakılmasını engellediğini kaydetti.

"Yabancıların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir"

Ebu Ubeyde,
"Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir."
dedi.

İsrail ile esir takası anlaşmasının tek seçenek olduğunu aktaran Ebu Ubeyde, İsrail cezaevlerindeki kadın, yaşlı ve hasta tutukluların bulunduğunu, aynı şekilde Hamas'ın da elinde bu yönde esirlerin olduğunu belirtti.

Hamas işgalci İsrail ordusuna ait 136 aracını imha etti

Ebu Ubeyde,
"İsrail'in kara operasyonu başlatmasından bu yana 136 İsrail aracını kullanılmaz hale getirdiklerini"
söyledi.

Kassam'ın İsrailli bir askeri öldürdüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.



#İsrail
#Hamas
#Filistin
#Gazze
#Ebu Ubeyde
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