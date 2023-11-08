Hamas işgalci İsrail ordusuna ait 136 aracını imha etti

"Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir."

"Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir."

İsrail ile esir takası anlaşmasının tek seçenek olduğunu aktaran Ebu Ubeyde, İsrail cezaevlerindeki kadın, yaşlı ve hasta tutukluların bulunduğunu, aynı şekilde Hamas'ın da elinde bu yönde esirlerin olduğunu belirtti.