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Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri; "İsrail'in onlarca savaş uçağıyla sivillere karşı işlediği vahşi katliamlar, Filistin direnişiyle mücadeledeki başarısızlığını örtme ve hayali başarı üretme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hamas: İsrailin işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliamların Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası olduğunu belirtti.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, direnişçilerin zaferleri ve Filistin halkının dik duruşunun korkakça saldırılarla örtülemeyeceğini kaydetti.

Hamas Sözcüsü, "İsrail'in onlarca savaş uçağıyla sivillere karşı işlediği vahşi katliamlar, Filistin direnişiyle mücadeledeki başarısızlığını örtme ve hayali başarı üretme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

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