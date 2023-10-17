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Dünya

Hamas İsrailli esiri tedavi ettiği görüntüleri paylaştı: Her şey yolunda

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın esirin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. Gazze'ye getirildiğini ve üç saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın esir, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.

00:23 . 17/10/2023 Salı
AA
Hamas tarafından tedavi edilen İsrailli esir.

Hamas tarafından tedavi edilen İsrailli esir.

Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü.

Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.

"Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler"

Kadın esir videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.



Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın esir,
"Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda."
dedi.
Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın esir,
"Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın.
" diye konuştu.
#İsrail
#Hamas
#Filistin
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