Hamas İsrailli esiri tedavi ettiği görüntüleri paylaştı: Her şey yolunda

Hamas tarafından tedavi edilen İsrailli esir.
Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın esiri tedavi ettiği görüldü.
Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.
"Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler"
Kadın esir videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.