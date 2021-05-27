Dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye Yüzyılın Anlaşmasına güçlü bir darbe indirdik
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye: Yüzyılın Anlaşması'na güçlü bir darbe indirdik

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniye, Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu, direnişin Yüzyılın Anlaşması'na güçlü bir darbe indirdiğini kaydetti. Askeri ve siyasi eşgüdümlü harekette gösterdiği performanstan dolayı direnişin dosta ve düşmana sürpriz yaptığını hatırlatan Heniye, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Onlara, çatışma kurallarını belirleyecek olanların bizler olduğunu bildirdik. Gazze, Kudüs ve Gazze'nin yeniden imarında bu kurallar, angajman kuralları olarak belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye: Yüzyılın Anlaşmasına güçlü bir darbe indirdik
İsmail Heniye

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, İsrail'in Gazze'ye son saldırılarına karşılık olarak direnişin başlattığı 'Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu'nun, İsrail ile yapılan güvenlik koordinasyonunu ve müzakere projesini gözlerinin önlerinden kaldırdığını dile getirdi.

Heniye, Filistin direnişinden övgüyle söz ederek, "Direniş oldukça önemli denklemler dayattı. Yüzyılın Anlaşması'na güçlü bir darbe indirdik. İsrail ile yapılan ittifakların ve normalleşmenin sahteliğini ortaya çıkardık" dedi.

"Angajman kurallarını biz belirliyoruz"

Askeri ve siyasi eşgüdümlü harekette gösterdiği performanstan dolayı direnişin dosta ve düşmana sürpriz yaptığını hatırlatan Heniye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgal güçleri, Ramazan'ın 28'inde Aksa'yı basarak alçaltmak istedi, buna karşılık direnişin önünde müdahaleden başka seçenek yoktu. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Onlara, çatışma kurallarını belirleyecek olanların bizler olduğunu bildirdik. Gazze, Kudüs ve Gazze'nin yeniden imarında bu kurallar, angajman kuralları olarak belirlenmelidir."

Heniye, İsrail'in Gazze'deki tünellere dokunma planının boşa çıktığını hatırlatarak, "Onların Hamas'ın metrosu dediğine ben Cihat kenti diye isimlendireyim, işte onlar sapasağlam ve düşman temel yapısına ulaşamadı." ifadelerini kullandı.

"Hamas, Filistin evinin tertibine hazır"

İsrail saldırılarının direnişe verdiği zararın ikincil derecede olduğunu, grupların asıl yapısına hiçbir şekilde uzanamadığının altını çizen Heniye, son savaşta vücut bulan ulusal birliği kurmak ve Filistin evinin yeniden tertibi için başında bulunduğu hareketin hazır olduğunu duyurdu.

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