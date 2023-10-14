Hamas Siyasi Büro Üyesi Hişam Kasım Yeni Şafak'a konuştu: İsrail’in katliam için bahaneye ihtiyacı yok

Hamas’ın son operasyonuyla ilgili konuşan Kasım, “Şüphesiz ki Kassam Tugayları’nın başlattığı Aksa Tufanı Opersayonu eşsiz bir operasyondur ve daha önce görülmemiş bir durumdur. İşgalci İsrail’in Gazze Birliği’ni ve birliğe ait askeri bölgeler direnişçiler tarafından hedef alındı. Bu operasyon hem sahadaki gerçekleştirilen şekliyle kesinlikle ciddi bir eğitim, planlama ve hazırlıklardan geçti. Uzun bir hazırlık süreci oldu diyebiliriz. Kassam Tugayları bu operasyonla stratejik bir hedefe ulaşmaya çalıştı. İşgalcilere karşı, özellikle ‘Kudüs’te yaşanan ihlallerden bihaber ve onlardan uzak değiliz, çok sabrettik ancak hiçbir şekilde bu ihlallerin karşılıksız bırakmayacağız’ mesajı verilmek istendi” dedi.





FESTİVAL OLDUĞUNU BİLMİYORDUK





Gazze Şeridi’nin dışına yönelik başlatılan operasyon öncesi bölgede bir festival olduğunu da bilmediklerini aktaran Kasım, “Festivalin görüntülerini sonradan gördük. Direnişçiler oraya girdiğinde böyle bir festivalin olduğunu da görüntülerden öğrendik. İşgalci İsrail medyasında ve Bazı batı medyalarında festivale gelenlerin öldürüldüğü iddiaları var. Ancak Kassam Tugayları bir ilke olarak aldıkları eğitimin bir parçası olarak sivillere ve oradaki çocuklara, kadınlara hiçbir şekilde saldırmıyorlar. Hiçbir şekilde zarar vermiyorlar. Batı Şeria'da gördük. Bazı direnişçilerin operasyonunda önlerindeki araçta bir çocuk olunca vazgeçiyorlar. Ve artık işgalci İsrail’in çocuklarla, sivillerle ilgili farklı iddialarının yalan olduğunu gördük. Yalnız özellikle son günlerde yalancı ve propagandacı manşetler atan gazeteler özür dilediler. Yani kusura bakmayın yanlış bilgilere dayandırdık dediler. Hatta Biden’ın konuşmasında birtakım yanlışlar vardı ve Beyaz Saray'dan bunların yanlış bilgiye dayandığı açıklandı. Bu direnişçilerin esirlere yönelik kötü davrandıkları ya da bir taciz tecavüz girişimlerinde bulundukları bunlar tamamen asılsızdır. Ve oradaki işgalci kadınların ifade ettiklerini de söylemek isterim. O işgalci kadının ifadesi birkaç gün önce medya sayfalarına düştü. Ve oradaki direnişçilerin ona nasıl güzel ve saygı çerçevesinde davrandıklarını ve hatta çocuklarıyla birlikte onları nasıl muhafaza ettiklerini anlattı. Bunun aksi iddialar tamamen asılsız ve işgalcileri temsili ediyor” diye konuştu.





ESİRLER İNFAZ EDİLMEDİ





Hişam Kasım, Kassam Tugayları’nın elindeki hiçbir esirin infaz edilmediğini belirterek birkaç esirin İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında direnişçilerle birlikte hayatlarını kaybettiğini söyledi. Esir takası hakkında da konuşan Kasım, “Özellikle İsrail’in elindeki esirlerimiz için bir takas esir takası gerçekleştirmesi gerekiyor. İşgalci İsrail hapishanelerinde bazıları 40 yıldır, bazıları 25 yıldır tutulan yaklaşık 6 bin Filistinli esirimiz var. Ve bunların serbest de bırakılması için esir takası olması lazım. Önceden birkaç esir vardı direnişin elinde. Ve İsrail esir takasını reddediyordu. Bugünlerde yeni şartlar oluştu. Ve kesinlikle yeni bir esir takası söz konusu olacak. Ancak bu ateş altında olmayacak. İsrail’in Gazze'ye yönelik ve Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırıları bittikten sonra bu esirlerin dosyaları da açılacak” diye bildirdi.





NERDE TERÖR VARSA ONU DESTEKLİYORLAR





“İsrail Gazze’ye yasaklı fosfor bombalarıyla çok yoğun bir şekilde saldırıyor. İşgalci İsrail hiçbir zaman hak ve hukuktan anlamadı, anlamaz” diyen Hamas üyesi, “Başta ABD olmak üzere her zaman onları destekliyor ve asla mazlumların çıkarlarını göz önüne almıyorlar. Onlar daha önce de Türkiye'nin bitişindeki terör örgütlerini de destekledikleri gibi bugün de işgalci İsrail’i destekliyorlar. Çünkü bunlar bölgemizin zayıf kalmasını istiyorlar. Orada Türkiye'nin istikrarını tehdit eden terör örgütleri ABD'nin ve Batı'nın desteklerini almış durumda. Bugünlerde de işgalci İsrail'i destekliyorlar” dedi.





İSRAİL’İN BAHANEYE İHTİYACI YOK





Kassam Tugayları’nın operasyonlarıyla Gazze’ye hava saldırıları gerçekleştiği ve bunun büyük bir katliama neden olduğu yorumlarıyla ilgili değerlendirme yapan Kasım, “İşgalci İsrail’in bir katliam gerçekleştirmesi için hiçbir zaman bahaneye ihtiyacı olmadı. Filistin halkı uzun yıllardır katliamlar ve saldırılar altında acı çekiyor. Sadece bu yılın başından bu yana 600’den fazla saldırı düzenlendi işgalci Yahudi yerleşimciler tarafından Batı Şeria'daki Filistin halkımıza karşı. Mescid-i Aksa'da ciddi bir şekilde hedef alınıyordu. Mescid-i Aksa'yı parçalamaya çalışıyorlar. Filistin işgal edildiğinden beri Filistin halkına karşı katliam işleniyor zaten. Gazze yıllardır kuşatma altında sağlıksız, eğitimsiz, yemeksiz, içme susuz ve insanlar açlığa ve susuzluğa bırakılmış durumda. Zor şartlar altında yüzlerce insan tedavi olmadığı için hayatlarını kaybetti. Bu son olaylar başlamadan önce yılbaşından bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te 300 şehidimizden bahsediyoruz. İsrail hiçbir şekilde saldırılarını durdurmadı. Bunlar katliam değil miydi, saldırı değil miydi? Bu yılın başından bu yana 5 bin 200’den fazla Filistinli esir alındı. Aralarında onlarca çocuk var. Bu olaylar kesinlikle katliam olarak görülmeli. Bu yüzden de direniş tarafından bir müdafaa hakkı kullanıldı. Direniş operasyonu gerçekleştirildi. Biz topraklarımızın özgürleştirilmesi için ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





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