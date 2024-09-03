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Hamas Türk Dışişlerine bilgi verdi: Katil İsrail yeni şartlarla hedef yükseltti! ABD'den 'müzakerelerden çekileceğiz' mesajı

Türk Dışişlerine bilgi veren Hamas, terör devleti İsrail'in yeni şartlar öne sürerek müzakerelerde hedef yükseltmeye devam ettiğini ve ABD'nin İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığını iletti. Hamas, "ABDliler, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini, çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi" açıklamasında bulundu.

15:31 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:45 - 3/09/2024 Salı
AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ateşkes müzakerelerinde yer alan
Hamas yetkilisi, Türk Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkililerini bilgilendirdi.

Yetkili, Amerikan yönetiminin bölgedeki güvenlik endişeleri ve ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini ancak
İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığını
bildirdi.

ABD'nin medyaya gerçek durumu yansıtmadığını belirten Hamas yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:

  • "Sürekli iyimser mesajlar veriyor ancak durum hiç de olumlu değil.
    Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphi koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor.
    Her defasında başa dönüyoruz
    ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor.
    Bu süreç müzakere değil, dayatmadır."

ABD'den "iki hafta" mesajı

Bu yaklaşımla ateşkes umudunun kaybedildiğine işaret eden yetkili, "Müzakereler üç temel noktada devam ediyor. Philadelphi koridoru, Refah sınır kapısı ve esir değişimi." ifadesini kullandı.


Yetkili, ABD'nin müzakereler konusundaki tutumuna ilişkin,
"ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi.
Bu son derece tehlikeli bir karar çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz." dedi.

"Halk yiyecek ve ilaç bulamıyor"

2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceklerini söylediklerini vurgulayan yetkili,
"İsrail ise 24-25 Mayıs belgesinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Biden'ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."
şeklinde konuştu.

  • Yetkili, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu vurgulayarak,
    "Halk yiyecek ve ilaç bulamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve ve sebzeler bulunmuyor."
    dedi.


#Hamas
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#ABD
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