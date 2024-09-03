Hamas Türk Dışişlerine bilgi verdi: Katil İsrail yeni şartlarla hedef yükseltti! ABD'den 'müzakerelerden çekileceğiz' mesajı

"Sürekli iyimser mesajlar veriyor ancak durum hiç de olumlu değil.

Netanyahu sürekli yeni şartlar öne sürüyor. Philadelphi koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah sınır kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor.

Her defasında başa dönüyoruz

ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor.