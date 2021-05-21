Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin ardından Mısır bölgeye güvenlik heyetleri gönderecek

İsrail ve Filistin'in ateşkes anlaşmasına varmasının ardından Mısır, istikrarı koruyacak önlemler konusunda anlaşmak için bölgeye güvenlik heyetleri göndereceğini açıkladı.

İsrail basınına göre İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19.00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

OYNAT 00:44 İsrail topçuları Gazze'deki plastik depolarını vurdu İşgalci İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan plastik depo alanları hedef aldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti. BiP'te paylaş

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DÜNYA İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı