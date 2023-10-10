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Dünya

Hamas'a yönelik 'bebeklerin başlarını kestiler' iddialarına İsrail'den yalanlama

İşgalci İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatan Hamas'a yönelik 'bebeklerin başlarını kestikleri' şeklinde ortaya atılan iddialar yalanlandı. Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail tarafında “çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği” iddialarına ilişkin açıklamada bulunan İsrail Ordu Sözcülüğü ellerinde bunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

22:46 . 10/10/2023 Salı
AA
Hamas (Arşiv)

Hamas (Arşiv)

İsrail Ordu Sözcülüğü, İsrail basınında çıkan ve sosyal medyada yayılan “Hamaslıların bebeklerin başlarını kestiği” yönündeki iddiaları için, ellerinde bunu teyit edecek bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

Gazze’den 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlatılan saldırı sırasında Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail tarafında “çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği” iddialarına yer verildi.

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğü’ne telefonla ulaşarak, “Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.

Sözcülük, “Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok” yanıtını verdi.



#israil
#İsrail-Filistin çatışması
#Kassam Tugayları
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