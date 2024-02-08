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Dünya

Hamas'tan ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırıya kınama: Gerilimi yükseltiyor

Hamas, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıyı kınayarak, bölgede artan gerilimden ABD yönetimini sorumlu tuttu. Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.

07:09 - 8/02/2024 Perşembe
AA
Abu Bakır es-Saadi hava saldırısında öldürüldü
Abu Bakır es-Saadi hava saldırısında öldürüldü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanının hedef alındığı Bağdat'a yönelik saldırı kınandı.


Açıklamada, söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal niteliğinde olduğu, "İsrail işgaline ve onun yayılmacı projelerine hizmet ettiği" ifade edildi.


"Bölgede artan gerilimin sorumlusu ABD'dir"


ABD'nin, Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma destek verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bölgede artan gerilimin sorumlusu ABD'dir." denildi.

Açıklamada, "Filistin topraklarındaki siyonist işgal sona vermedikçe bölgede istikrarın sağlanamayacağı" vurgulandı.


Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD Merkez Komutanlığı da (CENTCOM) ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediğini ve (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurmuştu.




#ABD
#Hamas
#IRAK
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