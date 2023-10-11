Hamas'tan işkence ve infaz iddialarına yalanlama: Direniş güçleri esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor

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Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı.
"Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."
"İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."
Nassar sözlerini "Destekçileri az olsa da direniş, yolunda yürümeye devam edecektir, Allah'tan zafer ümit ediyoruz, İslam ümmetinin onurlu insanlarının desteğini bekliyoruz." şeklinde tamamladı.