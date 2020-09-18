Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Hamastan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere net mesaj Kendinize gelin
ORTADOĞU

Hamas'tan İsrail'le normalleşen ülkelere mesaj

Hamas'tan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere net mesaj: Kendinize gelin

Hamas, İsrail ile normalleşme arayışı içinde olan ülkelere "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara bakarak kendine gelmesi" uyarısında bulundu. Batı Şeria'da 54 yaşındaki doktorun işgalci İsrail'in attığı ses bombası nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Hamas, "Şehitliğin mesajı, normalleşme peşinde koşanları kendilerine gelmeye davet etmektedir" ifadelerini kullanırken, ülkelere, 'Filistin halkına neler yapıldığını durup düşünmeyi' tavsiye etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hamas, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli doktor Nidal Cebbarin'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi üzerine yazılı açıklamada bulundu.

İsrail'le normalleşme kervanına başka hangi ülkeler katılacak?
DÜNYA
İsrail'le normalleşme kervanına başka hangi ülkeler katılacak?

"Durup düşünsünler"

Açıklamada, "Şehitliğin mesajı, normalleşme peşinde koşanları kendilerine gelmeye davet etmektedir. İşgal güçlerinin saldırılarının ve işlediği suçlarının halkımıza neler yaptığını bir durup düşünsünler." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı
DÜNYA
İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı

"Filistin halkı yılmayacak"

  • Filistin halkının toprağına ve vatanına sahip çıkacağı vurgulanan açıklamada, "Halkımız işgalcilerin zulmü veya hainlerin ihanetleriyle yılmayacaktır." denildi.

Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak
DÜNYA
Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak

İşgalci İsrail'in attığı ses bombası nedeniyle kalp krizi geçiren doktor vefat etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Barta'a beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasından geçmekte olan 54 yaşındaki Filistinli doktor Nidal Cebbarin, İsrail güçlerinin Filistinlilere attığı ses bombası nedeniyle kalp krizi geçirerek olay yerinde hayatını kaybetti.

İhanet anlaşması imzalandı
OYNAT 00:40
İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.
Abone Ol Google News
Ferrariyi pazar tezgahı yaptı

Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

​Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fransada rekor artış

Fransa'da rekor artış

​İkinci dalganın yaşanmasından endişe ediliyor.
Akdenizde şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de yeni Navtex

Akdeniz'de yeni Navtex

​Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Alçak manşete <br>diplomatik cevap

Alçak manşete
diplomatik cevap

​Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı.
Kaybımız artıyor

Kaybımız artıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati.
Altı ilin tablosu <br>belli oldu

Altı ilin tablosu
belli oldu

​Bakan Koca, canlı yayında bir de uyarı yaptı.
İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıkladı.
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.