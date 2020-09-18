İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle Filistinli bir doktor hayatını kaybetti İşgalci İsrail bir doktorun canını aldı: 54 yaşındaki Filistinli doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı açıkladı İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli bir doktor kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Filistinli doktorun naaşı Cenin'deki devlet hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin işgalci İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı. Doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Haber Merkezi 18 Eylül 2020, 23:13 Son Güncelleme: 18 Eylül 2020, 23:41 AA