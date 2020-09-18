Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İşgalci İsrail bir doktorun canını aldı 54 yaşındaki Filistinli doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı açıkladı
ORTADOĞU

İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle Filistinli bir doktor hayatını kaybetti

İşgalci İsrail bir doktorun canını aldı: 54 yaşındaki Filistinli doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı açıkladı

İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli bir doktor kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Filistinli doktorun naaşı Cenin'deki devlet hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin işgalci İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı. Doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Barta'a beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasında Filistinlilere ses bombası attığı belirtildi.

Hamas'tan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere net mesaj: Kendinize gelin
DÜNYA
Hamas'tan İsrail ile normalleşmek isteyen ülkelere net mesaj: Kendinize gelin

Olay yerinde hayatını kaybetti

  • Kontrol noktasından geçen 54 yaşındaki Filistinli doktor Nidal Cebbarin'in atılan ses bombası nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

İşgalci İsrail'den açıklama yok

Filistinli doktorun naaşı Cenin'deki devlet hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin işgalci İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısında bulunmaya devam ediyor
FOTOĞRAF 6
Title
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Title
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Title
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Title
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Title
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Title
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi.
İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısında bulunmaya devam ediyor
İşgalci İsrail'e ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.


Abone Ol Google News
Kendinize gelin

Kendinize gelin

​İsrail'le normalleşmek isteyen ülkelere Hamas'tan çağrı.
Prensin gizli anlaşması

Prens'in gizli anlaşması

​Veliaht Prens'in üstün İsrail hizmetleri.
Ferrariyi pazar tezgahı yaptı

Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

​Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fransa'da rekor artış

Fransa'da rekor artış

​İkinci dalganın yaşanmasından endişe ediliyor.
Akdeniz'de şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de yeni Navtex

Akdeniz'de yeni Navtex

​Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Alçak manşete <br>diplomatik cevap

Alçak manşete
diplomatik cevap

​Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı.
Kaybımız artıyor

Kaybımız artıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati.
Altı ilin tablosu <br>belli oldu

Altı ilin tablosu
belli oldu

​Bakan Koca, canlı yayında bir de uyarı yaptı.
İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıkladı.
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.