İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle Filistinli bir doktor hayatını kaybetti
İşgalci İsrail bir doktorun canını aldı: 54 yaşındaki Filistinli doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı açıkladı
İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli bir doktor kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Filistinli doktorun naaşı Cenin'deki devlet hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin işgalci İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı. Doktorun vefatını Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Barta'a beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasında Filistinlilere ses bombası attığı belirtildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kontrol noktasından geçen 54 yaşındaki Filistinli doktor Nidal Cebbarin'in atılan ses bombası nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
İşgalci İsrail'den açıklama yok
Filistinli doktorun naaşı Cenin'deki devlet hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin işgalci İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.