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Hamas'tan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'nin gözaltına alınmasına tepki: Filistinli alimlere yönelik doğrudan saldırı

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehadete eren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye cuma hutbesinde dua eden ve Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldıran Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin terör devleti İsrail tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hamas tarafından yapılan açıklamada Sabri'nin gözaltına alınması alimlere yönelik doğrudan saldırı şeklinde nitelendi.

21:53 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 22:13 - 2/08/2024 Cuma
AA
İkrime Sabri'nin terör devleti İsrail'in işgalci polisi tarafından gözaltına alındığı an
İkrime Sabri'nin terör devleti İsrail'in işgalci polisi tarafından gözaltına alındığı an

Hamas, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin İsrail tarafından gözaltına alınmasını alimlere yönelik doğrudan saldırı şeklinde niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgalci yetkililerin, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri'yi cuma hutbesi verdikten ve şehit mücahit İsmail Heniyye için yas tuttuktan sonra gözaltına almasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Şeyh Sabri'nin gözaltına alınması ve sorgulanması Filistinli alimlere yönelik doğrudan saldırıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini savunan "milli ve dini şahsiyetleri ortadan kaldırmayı hedeflediği" vurgulandı.

Hamas, Şeyh Sabri'nin güvenliği ve maruz kalabileceği fiziksel ve psikolojik sorunlardan İsrail'in sorumlu olduğunu açıkladı.


Ne olmuştu?

İsrail, cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek verdiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri'yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.


İsmail Haniye’yi on binler uğurladı: Türkiye ve İslam dünyası Doha’ya akın etti

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda heyet katıldı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisinden naklen bildirdi.

#Hamas
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#Şeyh İkrime Sabri
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