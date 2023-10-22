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Dünya

Hamas'tan şoke eden rehine iddiası: İsrail reddetti!

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 sivili insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

11:22 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hamas 2 rehineyi daha serbest bırakmak istediğini ancak İsrail’in bunu reddettiğini paylaştı..

Hamas 2 rehineyi daha serbest bırakmak istediğini ancak İsrail’in bunu reddettiğini paylaştı..

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında, serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşıldı. Kassam Tugayları, dün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli sivil esiri de yarın sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise
"Hamas'ın sahte propagandasına yorum yapmayacağız. Esirleri evlerine geri getirmek için her biçimde adım atmaya devam edeceğiz."
ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu rakamın esirlerin toplam sayısı olmadığını ve İsrail ordusunun kayıp İsraillilerle ilgili bilgileri araştırdığını söylemişti.


ABD'li esirler serbest

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına cevap olarak ABD'li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtmişti.


Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullanmıştı.


İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Hamas
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