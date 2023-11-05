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Dünya

Hamburg Havalimanı'nda silah sesleri: Tüm uçuşlar durduruldu

Almanya’da Hamburg Havalimanı’nda silahlı bir kişinin havaya ateş ederek aracıyla aprona girdiği, bunun üzerine uçak trafiğinin durdurulduğu bildirildi.

00:53 - 5/11/2023 الأحد
AA
Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu.

Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesi üzerine hava trafiği durduruldu.

Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada,
Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin yerel saat ile 20.00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini belirtti.
Silahıyla havaya 2 kez ateş eden kişinin aracında muhtemelen iki çocuğun bulunduğunu anlatan Gerbert, bu kişinin eşinin muhtemel bir çocuk kaçırma olayını daha önce eyalet polisine bildirdiğini kaydetti.

Gerbert, Hamburg Havalimanı’nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.




#​​​​​​​apron
#Hamburg
#Havalimanı
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