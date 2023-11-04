Almanlar Siyonizm'in esiri oldu: Müslümanları tehdit ettiler

Almanya, kendi yaptığı Holokostun bedelini Filistinlilere ödetme politikasına devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda tepkilerin odağı olmaya başlayan terör devleti İsrail’i savunmak için kameraların karşısına geçen Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, “İsrail’in güvenliği, Almanya’nın varlık sebebidir” sözünü hatırlatarak soykırımcı güce tam destek verilmesi gerektiğini söyledi. “Bazıları açıkça Hamas’ın eylemlerini kınadı, fakat hepsi değil. Bazıları da çok tereddütlü davrandı” diyerek ülkedeki Müslümanları Filistinli direnişçilere destek vermemesi konusunda uyaran Habeck, “Almanya’daki Müslümanlar kendi hoşgörü iddialarını baltalamamalı” dedi. Alman Bakan’ın sözlerine diğer siyasetçilerden de destek geldi.





Müslümanlar hesap verecek

Almanya’da Yahudi düşmanlığı olduğunu iddia eden Alman Bakan, “Almanya’da dinsel hoşgörüsüzlüğe yer yok. İsrail bayrakları yakmak, Hamas’ı övmek suçtur. Alman vatandaşı olan mahkemelerde bunun hesabını verir, Alman vatandaşı olmayan oturum statüsünü kaybetme riskini, henüz oturum izini olmayan da sınır dışı edilmeyi göze alır” sözleriyle Almanya’daki Müslümanlara açıkça gözdağı verdi.





“Yeşil Bakan”dan destek

Habeck’in İsrail yanlısı video paylaşımına, mensup olduğu Yeşiller partisi başta olmak üzere ülkenin farklı politik kesimlerinden destek geldi. Yeşiller Eş Başkanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkede antisemitizme yer olmadığını belirterek Yahudi karşıtlığıyla mücadele edeceklerini söylediler. Antisemitizmin Almanya’daki her türlü sosyal grup ve milletlerde görüldüğünü iddia eden Baerbock, “Bu nedenle, ister sağdan, ister soldan, ister göçmenlerden veya burada doğmuş insanlardan gelsin, her türlü Yahudi karşıtlığıyla mücadele edilmelidir” ifadelerini kullandı.





İsrail’e destek için sıraya girdiler

Yeşillerin yanında muhafazakar duruşuyla bilinen Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) de Habeck’e destek verdi. CDU Başkan Yardımcısı Karin Prien, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Habeck’in açıklamasının “şu ana kadar federal hükümette kimsenin yapmadığı kadar doğru” olduğunu söyledi. Partinin eski lideri Armin Laschet ise, Habeck’in videosunu alıntıladığı bir paylaşımda, Almanya’nın BM’deki Gazze oturumunda çekimser kalmasını eleştirdi. Oturumda İsrail’e destek verilmesi gerektiğini ima eden Laschet, Habeck’in açıklamasının, “Almanya için güçlü bir politik duruş” olduğunu ifade etti.





Scholz yerde yatmıştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’da, Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından İsrail’e ilk giden isimlerden biri olmuştu. Sık sık “İsrail’in kendini savunma hakkına” vurgu yapan Scholz’dan şu ana kadar Gazze’deki soykırım hakkında bir açıklama gelmemesi ise dikkat çekiyor. Scholz, Almanya’ya döneceği sırada Tel Aviv’de sirenlerin çalmasıyla önce havaalanında yere yatırılmış, daha sonra da sığınağa götürülmüştü. Tüm bunlar olurken Scholz’un ekibinden bazı kişilerin gülüşmesi ise dikkat çekmişti.



