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Dünya Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
AMERİKA

Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı

ABD’de hamile olduğunu bilmeyen bir kadın uçuş sırasında doğum yaparken, uçağın inmesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı
Hamile olduğunu bilmeyen Lavinia Mounga adlı yolcu, Delta Havayolları’na ait uçakta doğum yaptı.

ABD’nin Utah eyaletinden Hawaii’ye yapılan uçuş sırasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Hamile olduğunu bilmeyen Lavinia Mounga adlı yolcu, Delta Havayolları’na ait uçakta doğum yaptı. Uçağın kalkmasından bir süre sonra doğum sancıları başlayan Mounga’nın yardımına yolcular arasında bulunan doktor ve hemşireler koştu. Yoğun çabaların ardından Raymond adı verilen 29 haftalık bebek dünyaya geldi.

İHA

ABD medyasında yer alan haberlere göre, anne ve bebeğin şansına uçakta bulunan doktor ve 3 yeni doğan hemşiresi, göbek bağını kesmek için ayakkabı bağcığı, bebeği sıcak tutmak için mikrodalgada ısıtılmış şişeler ve bebeğin kalp atışlarını takip etmek için de akıllı saat kullandı.

İHA

"Hamileliğini bilmiyordu"

Anne ve bebek, uçak Hawaii’ye iner inmez Kapiolani Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi’ne götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mounga yerel basına yaptığı açıklamada, “Hamile olduğumu bilmiyordum” dedi.

İHA

Doğuma yardımcı olan Dr. Dale Glenn, "Hasta, doğum sırasında uçakta 3 yeni doğan hemşiresi bulunacak kadar şanslıydı. Bunun en güzel yanı ekip çalışması olması, herkes yardım etti" ifadelerini kullandı.

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