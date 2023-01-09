Dünya Ukraynada Harkivdeki çarşıya füze isabet etti Ölü ve yaralılar var
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Ukrayna'da Harkiv'deki çarşıya füze isabet etti: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırısında füzelerin Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine bağlı Şevçenkov kasabasındaki bir çarşıya isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Harkivde çarşıya füze isabet etti: Ölü ve yaralılar var
Saldırıdan sonra çarşı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Telegram hesabından, Rus güçlerinin Şevçenkov kasabasına düzenlediği saldırıda füzelerin çarşıya isabet ettiğini bildirdi.

Saldırıda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin yaralandığını belirten Timoşenko, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Timoşenko, saldırının S-300 füze sistemiyle düzenlendiğini tahmin ettiklerini anlattı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Synegubov da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların arasında 13 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

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