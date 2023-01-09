Ukrayna'da Harkiv'deki çarşıya füze isabet etti: Ölü ve yaralılar var Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırısında füzelerin Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine bağlı Şevçenkov kasabasındaki bir çarşıya isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.

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