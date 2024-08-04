Harris ve Trump arasında ‘tartışma kanalı' krizi

ABD Başkan adayı Trump, yaptığı açıklamada, “FoxNews ile 4 Eylül Çarşamba günü Kamala Harris ile münazara yapmak üzere anlaştım. Münazara daha önce ABC kanalında Uykucu Joe Biden'a karşı planlanmıştı ancak Biden'ın artık katılımcı olmayacağı ve benim de ABC Network ve George Slopadopoulos'a karşı dava açmam dolayısıyla bir çıkar çatışması yaratması nedeniyle iptal edildi. FoxNews Münazarası büyük Pensilvanya eyaletinde, belirlenecek bir bölgede yapılacaktır. Münazaranın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak ve kurallar, partisi tarafından korkunç bir şekilde muamele gören Uykucu Joe ile yaptığım münazaranın kurallarına benzer olacak” dedi.