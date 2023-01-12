Harry kuyruğu: Prensin kitabı ilk gün 400 bin sattı

Prens Harry’nin, İngiltere’yi karıştıran kitabının yayıncısı Penguin Random House’dan yapılan açıklamada, satış sayısının baskı, sesli kitap ve e-kitap türlerinin tamamını kapsadığı belirtildi. Yüksek ön sipariş sayılarından ötürü Birleşik Krallık’taki bazı kitapçılar salı günü sabahında kepenklerini alışıldık saatlerinden daha erken kaldırdı. Londra’daki bazı kitapçıların önünde kitap için uzun kuyruklar oluşurken, ilk gün satışları beklenenin de üzerinde gerçekleşti.

Yayınlar ilgiyi artırdı

Bazı yayınevlerine göre Spare çıkmadan basına verilen alıntılar, okuyucuları daha fazla heyecanlandırarak kitaba olan ilginin ciddi derecede artmasına sebep oldu. 407 sayfalık anı kitabında Prens, başta ağabeyi Veliaht Prens William olmak üzere kraliyet aile üyeleriyle sürtüşmeleri, annesi Prenses Diana’nın ölümüyle yaşadığı travma, akıl sağlığı ile ilgili yaşadığı zor süreçler ve Afganistan’daki askerlik süresince yaşadıkları gibi tartışmalı konulara ışık tutuyor.

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Varlık amacım ağabeyimi yedeklemek

Kitabın bir bölümünde Harry, kendisinin varlık amacının şu anda tahtın varisi olan ağabeyi William’ın hastalanma ihtimali olduğunu belirtmiş, ağabeyinin böbrek ya da kan ihtiyacı olması ihtimaline önlem olarak organ bağışı yapabilmesi için dünyaya geldiğini ve bunu çocukluğundan beri bildiğini iddia etmişti. Prensin ayrıca, Afganistan’daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı ifadeleri, ülkede ve uluslararası toplumda birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Düğün öncesi kavga ettiler

Harry, ayrıca karısı Megan Markle ile ağabeyi William’ın eşi Prenses Kate Middleton arasında, düğünlerinden birkaç gün önce yaşanan mesaj krizini kaleme aldı. Harry, olayı “Eve geldim ve Meg’i yerde buldum. Hıçkırarak ağlıyordu” diye anlattı. 2020 yılında Kraliyet görevlerinden istifa ederek eşi Meghan Markle’la beraber Kaliforniya’ya yerleşen Harry’nin, İngiltere’den ayrıldıktan sonra güvenliği hakkında ciddi endişeler taşıdığı iddia edilmişti. Bu hafta başında bir TV röportajı için New York’a giden Harry’nin silahlı yakın korumayla dolaştığı görülmüştü.