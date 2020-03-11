Harvard öğrencilerine yurtları boşaltmaları için 5 gün süre verildi

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 60 binden fazla öğrencisi bulunan Ohio Eyaleti Üniversitesinde eğitime ara verilirken, ülkenin en prestijli okullarından Boston’daki Harvard Üniversitesi de öğrencilerine "yurtları boşaltın" uyarısında bulundu.

Yurtları boşaltın

Öğrencilere yurtları boşaltmaları için 5 gün süre verildi. Seyahat yasakları sebebiyle ülkelerine dönemeyen öğrenciler karara tepki gösterdi. Yurtlarından çıkmak istemeyen üniversiteler sosyal medyadan okul yönetimini eleştirdi.

Dersler internet üzerinden verilecek

Harvard Rektörü Lawrence S. Bascow, bugün yaptığı duyuruda, cumartesi başlayacak bahar tatili nedeniyle öğrencilerin yurtları boşaltmalarını, 23 Mart tatil sonunda da toplum sağlığı için kampüse dönmemeleri çağrısında bulunarak, derslerin bir süre internet üzerinden verileceğini söyledi.

Massachusetts eyaletinde bulunan Amherst College'dan da bahar tatili dönüşü öğrencilerin kampüs dışından eğitim almaya hazır olmaları istendi.

Ülkede Washington eyaletinden sonra en fazla Kovid-19 vakasının rastlandığı, "acil durum" ilan edilen New York ve New Jersey'nin birçok bölgesinde de okulların kapatılmasına karar verildi.