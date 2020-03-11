Dünya Harvard öğrencilerine yurtları boşaltmaları için 5 gün süre verildi
AMERİKA

Harvard öğrencilerine yurtları boşaltmaları için 5 gün süre verildi

ABD'de 621 okulda eğitime ara verildi. Harvard öğrencilerine yurtları boşaltmaları için 5 gün süre verildi. Seyahat yasakları sebebiyle ülkelerine dönemeyen öğrenciler ise karara tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Öğrencilerden yurtları boşaltmaları istendi.
Öğrencilerden yurtları boşaltmaları istendi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 60 binden fazla öğrencisi bulunan Ohio Eyaleti Üniversitesinde eğitime ara verilirken, ülkenin en prestijli okullarından Boston’daki Harvard Üniversitesi de öğrencilerine "yurtları boşaltın" uyarısında bulundu.

Yurtları boşaltın

Öğrencilere yurtları boşaltmaları için 5 gün süre verildi. Seyahat yasakları sebebiyle ülkelerine dönemeyen öğrenciler karara tepki gösterdi. Yurtlarından çıkmak istemeyen üniversiteler sosyal medyadan okul yönetimini eleştirdi.

Dersler internet üzerinden verilecek

Harvard Rektörü Lawrence S. Bascow, bugün yaptığı duyuruda, cumartesi başlayacak bahar tatili nedeniyle öğrencilerin yurtları boşaltmalarını, 23 Mart tatil sonunda da toplum sağlığı için kampüse dönmemeleri çağrısında bulunarak, derslerin bir süre internet üzerinden verileceğini söyledi.

Massachusetts eyaletinde bulunan Amherst College'dan da bahar tatili dönüşü öğrencilerin kampüs dışından eğitim almaya hazır olmaları istendi.

Ülkede Washington eyaletinden sonra en fazla Kovid-19 vakasının rastlandığı, "acil durum" ilan edilen New York ve New Jersey'nin birçok bölgesinde de okulların kapatılmasına karar verildi.

Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan eğitim hazırlığı

Uzaktan eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.
Mektup yağıyor

Mektup yağıyor

Türkiye'nin konuştuğu Kadir için karar haftası.
Yeni partilere gönderme

Yeni partilere gönderme

"Ortaya sürülen her sözde oluşum..."

29 kişi belirlendi!

29 kişi belirlendi!

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapıyorlardı.
O hastadan <br>yeni detaylar!

O hastadan
yeni detaylar!

​Bilim Kurulu Üyesi koronavirüslü ilk vakayı anlattı.
Türk işi önlem

Türk işi önlem

​Vatandaşlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dezenfekte edildi

Dezenfekte edildi

​Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi.
Sürpriz katılım!

Sürpriz katılım!

​İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.
Karantinaya alındı

Karantinaya alındı

​Alman futbolcu koronavirüse yakalandı.
10 ülkeye bulaştırdı

10 ülkeye bulaştırdı

​Virüsü Avrupa'nın neredeyse tamamına yayan İtalya eleştirilerin hedefinde.
'Salgın değil <br>tek bir örnek'

'Salgın değil
tek bir örnek'

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını yorumladı.
Petrolde<br>kavga kızışıyor

Petrolde
kavga kızışıyor

Fiyatları daha da düşürecek ikinci hamle geldi.
En ölümcül salgın​dı

En ölümcül salgın​dı

100 milyon kişi hayatını kaybet​ti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.