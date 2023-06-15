|
Dünya

Harvard Tıp Fakültesi'nin skandal: Kadavra parçaları satılıyor

ABD'de, Harvard Tıp Fakültesi'ndeki morg yöneticisinin, iş yerinden izinsiz olarak kadavra parçalarını alıp sattığı iddia edildi.

17:21 . 15/06/2023 Perşembe
Diğer
Arşiv

Arşiv

ABD'nin Pensilvanya Orta Bölgesi Başsavcısı yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Cedric Lodge'un insan kalıntıları kaçakçılığı yapmakla suçlandığını söyledi. Lodge, 63 yaşındaki eşi Denise ve 5 diğer şüphelinin insan kalıntıları satan "ulusal ağa" dahil olduğu iddia edildi. Savcılar, 2018'den 2022'ye kadar Cedric Lodge'un "planlanan ölü yakma törenlerinden önce tıbbi araştırma ve eğitim için bağışlanan kadavraların organlarını ve diğer parçalarını çaldığını" bildirdi. Okuldan yapılan açıklamada, "Kampüsümüzde böylesine rahatsız edici bir şeyin olabileceğini öğrenmek bizi dehşete düşürdü." ifadesi kullanılarak, Lodge'un 6 Mayıs'ta işten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vücut parçaları kime satıldı?

Massachusetts'ten Katrina Maclean ve West Lawn, Pennsylvania'dan da Joshua Taylor'ın vücut parçaları satın aldığı iddia edildi. Maclean'in "Kat'in Ürpertici Kreasyonları" (Kat's Creepy Creations) adlı bir mağazasının bulunduğu ve -sosyal medyadaki paylaşımlara göre- oyuncak bebekleri "korkutucu" figürlere dönüştürdüğü görüldü. Maclean'in ürünlerinde kadavra parçalarının kullanıp kullanılmadığı ise bilinmiyor. İddianamede, kadının insan kalıntılarını mağazada saklayıp sattığı öne sürülüyor. Joshua Taylor'ın ise dört yıl boyunca vücut parçaları için toplamda 37 bin dolardan fazla ödeme yaptığı iddia edildi. Sanıkların her biri, suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.


#Harvard Tıp Fakültesi
#ABD
#Pensilvanya
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor’da açılış heyecanı