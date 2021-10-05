Dünya Hasekede PKK ile zırhlı devriye Araçlara YPG bayrağı asıldı
ORTADOĞU

Haseke’de PKK ile zırhlı devriye: Araçlara YPG bayrağı asıldı

PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD, terör örgütüne şimdi de 5 aded Bradley tipi zırhlı araç verdi. YPG, ABD’nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara sözde bayraklarını asarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haseke’de PKK ile zırhlı devriye: Araçlara YPG bayrağı asıldı
Suriye’de terör örgütü PKK’ya binlerce tır silah gönderen ABD, yeni bir skandala imza attı.

MUHAMMED VEFA YÜREKLİ

PKK’nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG’ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD’den skandal bir adım daha geldi. YPG, ABD’nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara bayraklarını asarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı. PKK/YPG’nin sözde Koordinasyon ve Askeri Operasyonlar Merkezi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin Haseke’de DAEŞ üyelerinin tutulduğu bir Geveran hapishanesi yakınında terör örgütü ile ortak devriye yürütmek için 5 adet Bradley tipi zırhlı araç konuşlandırdığını duyurdu. Teröristler, ABD araçlarına PKK/YPG bayrağı astığı bir fotoğrafı da paylaştı.

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TERÖRLE OMUZ OMUZA

  • YPG, askeri faaliyetlerini duyurduğu bir başka hesabından ise, ABD ile 29 Eylül’de yaptıkları tatbikatın görüntülerini paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ABD askerleri ile PKK/YPG teröristlerinin omuz omuza çalışmalar yaptığı görülürken, “Koalisyon güçleri, DAEŞ ile çatışmak için Koalisyon danışmanlarıyla eğitime devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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20 MİLYON DOLAR

Fotoğraf ile birlikte, ABD’nin teröristlere hibe ettiği zırhlı araçlarla ilgili eğitim verdiği bilgisi de verildi. Öte yandan terör örgütü PKK/YPG’ye ait yayın organları, daha önce İngiltere’nin de kendilerine 20 milyon dolar hibe ettiğini belirtti.

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