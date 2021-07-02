Dünya Hatalı üretildiği için yüzerce kişinin ölümüne neden olmuştu Boeing 737 kargo uçağı yine denize düştü
AMERİKA

Hatalı üretildiği için yüzerce kişinin ölümüne neden olmuştu: Boeing 737 kargo uçağı yine denize düştü

ABD menşeili Boeing 737 kargo uçağı, motor arızası nedeniyle ABD'nin Hawaii adası açıklarında denize düştü. Ölen yada yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir bilgiye ulaşılmadı. 2019 yılında aynı tip uçak Endonezya ve Etiyopya’da düşerek toplamda 346 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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Hatalı üretildiği için yüzerce kişinin ölümüne neden olmuştu: Boeing 737 kargo uçağı yine denize düştü
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ABD’nin Hawaii adası açıklarında Boeing 737 tipi kargo uçağı yerel saatle 01.45 sıralarında okyanusa düştü. Yerel yetkililer, içinde 2 pilotun bulunduğu kargo uçağının motor arızası nedeniyle düştüğünü ve kazanın neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini açıkladı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) de olayı doğrulayarak, 2 pilotun sağ kurtulduğunu duyurdu.

FAA tarafından yapılan açıklamada, “Pilotlar motor arızası bildirmişti, Honolulu’ya dönmeye çalışıyorlardı. Sahil Güvenlik, 2 pilotu da kurtardı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte olayı araştıracağız” ifadeleri yer aldı.

  • ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Transair olarak faaliyet gösteren kargo uçağı Hawaii’nin başkenti Honolulu’dan kalkış yapmasından kısa süre sonra motor sorunu nedeniyle geri dönmeye çalışırken okyanusa düştü.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 cana mal oldu

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Birçok ülke hava sahalarını kapatmıştı

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

  • Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

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