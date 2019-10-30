Ekonomi Boeing CEOsu 737 Max uçağının hatalı üretildiğini kabul ederek özür diledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Boeing CEO'su 737 Max uçağının hatalı üretildiğini kabul ederek özür diledi

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Üst Yöneticisi Muilenburg, Endonezya ve Etiyopya’da düşen iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi. Her iki kazada 346 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaların ardından filosunda 737 Max bulunduran havayolu firmaları uçakları yere indirerek uçuşlardan çekmişti.

Haber Merkezi AA
Boeing 737 Max
Boeing 737 Max

ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nde, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçakları hakkında ifade veren Boeing'in Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, senatörlerin sorularını yanıtladı.

HATALAR ÜRETTİK

  • Muilenburg, uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek ''Hatalar yaptık, bazı şeyleri yanlış yaptık. Üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. Bir eş, bir baba olarak kayıplarınızdan derin üzüntü duyuyorum.'' dedi.

Her iki kazadan da ders çıkardıklarını, sorunları belirlediklerini ve düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Muilenburg, istifa etmeyi düşünmediğini, elindeki işe odaklandığını söyledi.

Muilenburg'e zorlayıcı sorular yönelten senatörler ise sivil ve askeri uçak üreticisi Boeing'i, kar elde etmek için güvenliği ikinci plana atmakla suçladı.

KASITLI BİR ŞEKİLDE GİZLEME

Connecticut Senatörü Demokrat Richard Blumenthal da Boeing'in sorunların farkında olmasına rağmen ''kasıtlı bir şekilde gizlemeyi'' seçtiğini belirterek, şirketi ''uçan tabut'' üretmekle suçladı.

Mississippi Senatörü Cumhuriyetçi Roger Wicker ise ''Her iki uçak kazası da önlenebilirdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

737 MAX 8 KRİZİ

  • Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
  • Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.

İş adamlarına sahtebelediye başkanı oyunu

İş adamlarına sahte
belediye başkanı oyunu

Yerel seçimleri de fırsat bilip harekete geçtiler.
Vatandaşlıktan atılabilirler

Vatandaşlıktan atılabilirler

​Avrupa'da Türklere saldıran terör yandaşları için hukuki süreç başlayabilir.
Çakara 2 bin lira ceza

Çakara
2 bin lira ceza

Polis ceza kesti vatandaşlar fotoğraf çekti.
Fiyatları düşürecek<br>sınır yarın başlıyor

Fiyatları düşürecek
sınır yarın başlıyor

Komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı aşamayacak.
Sualtı Hapishanesi:<br>Rummu

Sualtı Hapishanesi:
Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

​Batılı otoriteler PKK sempatizanlarını koruyor.
Gece yarısı<br>trafiğe açıldı

Gece yarısı
trafiğe açıldı

50 km'lik kısmı hizmete sunuldu tamamı yıl sonunda bitecek.
Hatalı üretildiğini kabul etti

Hatalı üretildiğini kabul etti

​346 kişiye mezar olan uçaklar için özür dilediler.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Galatasaray eski yıldızı için harekete geçti.
Muğla'da boğdu <br>İstanbul'da itiraf etti

Muğla'da boğdu
İstanbul'da itiraf etti

​İtirafı üzerine lüks villada cansız bedeni bulundu.

2 bölge<br>için yeni uyarı

2 bölge
için yeni uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı.
Senegal'de<br> ele geçirildi

Senegal'de
ele geçirildi

6 milyon dolar değerinde olduğu tespit edildi.
Kimseden <br>icazet almayız

Kimseden
icazet almayız

Erdoğan: Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda 82 milyon şehadete yürümeye hazır.
Gururluyuz<br>çünkü Türkiye'yiz

Gururluyuz
çünkü Türkiye'yiz

​Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Bir metre kar<br>yağsa da buradayız

Bir metre kar
yağsa da buradayız

​HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti yoğun yağmura rağmen devam ediyor.
DEAŞ için<br>özel cezaevi

DEAŞ için
özel cezaevi

​PKK/YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getirilmeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.