Dünya Havaalanında trajedi Taliban ile ABD arasında sıkıştılar
ASYA

Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar

Afganistan’ı terk etmek isteyen binlerce Afgan’ın Kabil Havalimanı’nın duvarlarında bekleyişi sürüyor. Çevrede kontrol noktaları oluşturan Taliban’ın havalimanına geçmek isteyen Afganları engellediği belirtiliyor. Duvarı aşıp havalimanına girmeyi başaranlar da ABD askerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell’in “Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız” sözleri trajedinin devam edeceğini gösterdi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar
Aileler, kendileri olmazsa çocuklarını duvarlardan geçirmeye çalışıyor.

Taliban’ın başkent Kabil ve Afganistan’ın neredeyse tamamında yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil Hamid Karzai Havalimanı’ndan yaşanan kaos devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde, Taliban ile ABD arasında sıkışan Afganların dikenli tellerle örülü duvarları aşarak, havalimanına girme çabaları dikkati çekiyor. Aileler, kendileri olmazsa çocuklarını duvarlardan geçirmeye çalışıyor.

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DÜNYA
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  • Ülkede gerilim ve kaos görüntüsü her geçen gün artarken, dış güvenliği sağlayan Taliban’ın eve dönün çağrısına rağmen havalimanı duvarlarında binlerce Afgan’ın bekleyişi devam ediyor. Taliban güçlerinin havalimanı çevresinde kontrol noktaları kurduğu ve geçmek isteyen Afganları engellediği de iddialar arasında. NATO da dün yaptığı açıklamada Kabil Havaalanı’nda pazar gününden beri 12 kişinin hayatını kaybettiği, alanda açılan uyarı ateşleri ve yaşanan izdihamın bu ölümlere sebep olduğunu açıkladı.
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