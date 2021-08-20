Havaalanında trajedi: Taliban ile ABD arasında sıkıştılar

Taliban’ın başkent Kabil ve Afganistan’ın neredeyse tamamında yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil Hamid Karzai Havalimanı’ndan yaşanan kaos devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde, Taliban ile ABD arasında sıkışan Afganların dikenli tellerle örülü duvarları aşarak, havalimanına girme çabaları dikkati çekiyor. Aileler, kendileri olmazsa çocuklarını duvarlardan geçirmeye çalışıyor.
- Ülkede gerilim ve kaos görüntüsü her geçen gün artarken, dış güvenliği sağlayan Taliban’ın eve dönün çağrısına rağmen havalimanı duvarlarında binlerce Afgan’ın bekleyişi devam ediyor. Taliban güçlerinin havalimanı çevresinde kontrol noktaları kurduğu ve geçmek isteyen Afganları engellediği de iddialar arasında. NATO da dün yaptığı açıklamada Kabil Havaalanı’nda pazar gününden beri 12 kişinin hayatını kaybettiği, alanda açılan uyarı ateşleri ve yaşanan izdihamın bu ölümlere sebep olduğunu açıkladı.