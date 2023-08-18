Havada korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı

Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da dört uçak, iki helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile yangına müdahale edildiğini bildirdi. Orman yangını, 70 personelin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı.