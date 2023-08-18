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Dünya

Havada korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, motorlarının birinden alevler çıkan Boeing 737 tipi uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra iniş yapmak zorunda kaldı.

10:35 . 18/08/2023 Cuma
AA
ABD'de havadayken motorundan alevler çıkan uçak kalkıştan kısa süre sonra iniş yaptı.

ABD'de havadayken motorundan alevler çıkan uçak kalkıştan kısa süre sonra iniş yaptı.

Houston'da Southwest Airlines şirketine ait bir uçak, havadayken arızalandı. Meksika'daki Cancun Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan Boeing 737 tipi uçağın motorlarından birinden alevler çıktığı belirtildi.

Söz konusu uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Houston'daki William P. Hobby Havalimanı'na geri döndü.

Uçağın incelemeye alındığını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri, "mekanik bir arıza" yaşandığını ancak uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını aktardı.

Yolcuların, farklı bir uçakla Cancun Uluslararası Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.



#ABD
#arıza
#Boeing 737
#Houston
#Meksiya
#Southwest Airlines
#Texas
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